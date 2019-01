Família e amigos de Sala recorrem ao presidente argentino para tentar evitar cancelamento das buscas

Eles pediram que Mauricio Macri peça que as autoridades internacionais sigam buscando o futebolista

A família e os amigos de Emiliano Sala, desaparecido no avião que viajava da França para o Reino Unido, onde iria se juntar ao Cardiff, seu novo clube, pediram ao presidente argentino, Mauricio Macri, que ele peça para as autoridades internacionais voltarem a buscar o jogador.

Segundo a Agência Efe, o pai de Sala, Horacio, e mais sete amigos, enviaram uma carta ao presidente argentino, pedindo que Macri os ajude depois que as autoridades britânicas cancelaram as buscas pelo jogador e o piloto que estava com ele após não detectar "nenhum traço da aeronave".

"Nos dirigimos a você com o maior respeito neste momento de grande dor para que interceda junto das autoridades internacionais correspondentes e nos possa ajudar para que se retomem as buscas no Canal da Mancha e nas ilha subjacentes do nosso querido amigo Emiliano Sala", diz a carta enviada por Horacio e seus amigos a Macri.