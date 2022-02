Família de Phil Foden sofre agressão na Inglaterra; Manchester City promete apoio ao jogador

No último sábado (19), começou a circular nas redes sociais um vídeo que mostra Phil Foden envolvendo-se em uma briga após sua mãe ser agredida com um soco no rosto por parte de um homem, na Inglaterra. O Manchester City emitiu nota oficial, reconheceu a veracidade do vídeo e prometeu ajudar o atleta e sua família.

A filmagem ganhou repercussão algumas horas após a derrota do Man City para o Tottenham, por 3 a 2, pela Premier League.

Foden, que jogou os 90 minutos da partida contra os Spurs, estava em um evento noturno, com sua família e amigos. De acordo com diversos veículos de comunicação ingleses, o jogador teria se envolvido em uma discussão. Quem foi tirar satisfação com os homens, porém, foi a mãe do atleta. O vídeo registra a discussão e o ataque dos homens, que desferiram pelo menos um soco na direção de Claire Foden.

Em nota oficial, o Manchester City se disse "chocado" com o fato, condenou o ataque à família de Foden e manifestou apoio ao jogador.

"O clube está ciente de um vídeo que está circulando nas redes sociais mostrando Phil Foden e sua família sendo assediados e agredidos. Estamos chocados com a natureza da agressão que aconteceu a um dos membros da família de Phil. Continuaremos a prestar a Phil e à sua família todo o apoio e assistência que eles precisarem", lê-se na nota do time azul de Manchester.

Ainda não há informações concretas sobre a sequência dos eventos, que devem envolver a polícia para investigar o caso mais a fundo.