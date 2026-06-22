O Barcelona enfrenta um momento decisivo em seu planejamento esportivo e financeiro no domingo, 30 de junho, data que marca o último dia para incluir as transações concluídas nas demonstrações financeiras da temporada, e a última oportunidade para concluir algumas negociações a um custo menor antes do aumento das multas por rescisão, além do término dos contratos de quatro jogadores, o que obriga o clube catalão a acelerar seus esforços para definir o destino de nove jogadores antes dessa data.

O jornal espanhol “Marca” afirmou que uma das principais prioridades é a saída de jogadores, já que qualquer receita adicional é necessária para melhorar a situação financeira do clube e obter maior flexibilidade durante a janela de transferências de verão. Vários nomes foram citados como possíveis candidatos à saída, tais como: Ansu Fati, Ronnie, Marc Casado, Marc-André ter Stegen e Iñaki Peña.

No caso de Ansu Fati, o Mônaco, da França, manifestou há alguns dias a intenção de exercer a opção de compra fixada em 11 milhões de euros; no entanto, alguns detalhes da negociação ainda precisam ser finalizados, já que os dois clubes estão negociando a porcentagem que o Barcelona ficará com qualquer venda futura, além da possibilidade de incluir uma cláusula de recompra.

Já a situação de Marc Casado ainda não está definida, já que o meio-campista analisa várias opções antes de tomar uma decisão definitiva sobre seu futuro, enquanto Roni Berdgji busca um clube para se transferir, inicialmente por empréstimo, a fim de continuar seu desenvolvimento, embora seu destino ainda não tenha sido definido.

O caso de Ter Stegen é um dos mais delicados, já que o goleiro alemão continua sendo um dos nomes que mais geram incertezas, e sua situação se complica ainda mais com a iminente saída de Iñaki Peña, já que o goleiro de Alicante está atualmente finalizando os trâmites para se juntar ao Panathinaikos, da Grécia, encerrando assim sua trajetória no Barcelona, e espera-se que a transação seja anunciada nos próximos dias.

Quanto às contratações, o Barcelona colocou Jorge Salinas no topo da lista de desejos, e o clube considera essa uma jogada estratégica, trabalhando para concluir a negociação antes de 30 de junho por uma razão puramente financeira: antes dessa data, a transação pode ser concluída por uma quantia entre 4 e 8 milhões de euros, enquanto a partir de 1º de julho, a cláusula de rescisão aumentará automaticamente para 16 milhões de euros.

Os contratos de quatro jogadores com o clube expiram no próximo domingo; Robert Lewandowski já se despediu do Barcelona, enquanto a diretoria esportiva decidiu não exercer a cláusula de compra de Marcus Rashford do Manchester United.

A situação é diferente para Andreas Christensen e João Cancelo: o zagueiro dinamarquês recebeu uma proposta de renovação de contrato, mas ainda não se chegou a um acordo definitivo; já a situação do lateral português é mais complexa, e seu futuro permanece incerto devido às exigências financeiras da negociação.

Vale lembrar que o Barcelona enfrenta um momento decisivo, em que o diretor esportivo Deco e os responsáveis financeiros correm contra o tempo para encerrar o exercício financeiro, tendo alcançado grande parte de suas metas, em meio às pressões financeiras contínuas impostas pelas regras do Fair Play Financeiro da La Liga.