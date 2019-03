Falta feia em Sane revolta Löw: "podia ter quebrado a perna"; veja o vídeo

Após o empate em 1 a 1 da contra a em jogo amistoso disputado na última quarta-feira (20), o treinador Joachim Löw se mostrou revoltado pela falta cometida por Pavkov, que foi expulso.

"Foi uma falta muito, muito feia, pois ele poderia ter quebrado a perna. Ainda bem que nada aconteceu", comentou o técnico alemão.

Confira o lance da falta:

I appear to have upset some Serbians today with my comments about the ‘assault’ on Leroy Sané last night. Fair to say some of the comments emanating from Belgrade are a tad extremist. Well what a surprise! @LeroySane19 @ManCity pic.twitter.com/S5NzArecEE