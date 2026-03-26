"Falta de entrosamento não pode servir de desculpa", diz Léo Pereira após estreia pela seleção brasileira em derrota para a França

A derrota do Brasil para a França, em amistoso internacional nesta quinta-feira (26), marcou a estreia do zagueiro Léo Pereira com a camisa da seleção. Titular na partida, o defensor do Flamengo destacou a responsabilidade de vestir a camisa da equipe nacional e afirmou que a falta de entrosamento entre os jogadores não pode ser usada como justificativa para o resultado negativo.

“A responsabilidade era muito grande no jogo de hoje, é uma honra poder estar defendendo o nosso povo num jogo tão especial contra uma grande equipe, contra grandes jogadores. A gente fez o jogo para empatar e quem sabe até conseguir a vitória, disputamos cada bola, cada dividida, e fico honrado de vestir essa camisa. É seguir evoluindo, cabeça erguida que tem mais um amistoso pela frente.”

Léo Pereira formou a linha defensiva ao lado de Bremer, Douglas Luiz e Wesley em uma equipe que contou com várias mudanças e jogadores convocados pela primeira vez. Apesar das novidades, o Brasil não conseguiu evitar a derrota para os franceses, que aproveitaram melhor as oportunidades criadas ao longo do amistoso.

Mesmo reconhecendo que o grupo ainda está em processo de adaptação, Léo Pereira reforçou que a experiência dos atletas convocados impede que o entrosamento seja tratado como justificativa para o desempenho em campo.

“Foi primeira vez que joguei com Bremer e Douglas. Com certeza falta de entrosamento vai ter, nunca jogamos juntos, mas não pode servir de desculpa. A seleção só tem jogadores campeões, experientes, que jogaram vários jogos, então não serve como desculpa, mas como aprendizado para daqui pra frente.”

O defensor também revelou que o grupo tratou o amistoso com seriedade desde a preparação, reforçando internamente a importância de encarar cada partida da seleção como uma decisão. A postura, segundo ele, seguirá a mesma para o próximo compromisso da equipe.

“A gente falou antes do jogo hoje que não tem amistoso, todo jogo é importante e tem que disputar como se fosse final de Copa, como se fosse um jogo importante de Copa do Mundo, e é assim que vai entrar no próximo amistoso também.”

Agora, a equipe do treinador Carlo Ancelotti deve se preparar para o próximo confronto do Brasil: o amistoso contra a Croácia, na próxima terça-feira (31/03), às 21h (horário de Brasília).



