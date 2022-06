Falta de transmissão da Euro na TV é passo atrás no futebol feminino

Competição, que tem como sede a Inglaterra, acontece entre os dias 6 e 31 de julho de 2022

A menos de um mês da partida de abertura da Euro feminina 2022, disputada na Inglaterra, ainda não há uma parceria definida para exibir a competição no Brasil. Em boa parte dos países das Américas do Norte, Central e do Sul, a transmissão da competição será feita pela ESPN. No Brasil, no entanto, a Uefa afirma que não tem parceria definida, mas que “todas as partidas serão transmitidas ao vivo no streaming da Uefa TV”.

EURO NO STREAMING 📺



A 3 semanas da @UEFAWomensEURO, nada de transmissão na TV para o Brasil. Perguntamos à @UEFA, que confirmou que não há parceria no país até o momento, mas afirmou que TODOS OS JOGOS serão transmitidos pelo serviço https://t.co/VDcvZFradL.#WEURO2022 + pic.twitter.com/oxOcAH2EmF — Dibradoras (@dibradoras) June 15, 2022

O ano de 2022 foi um ano de muitas conquistas para o futebol feminino europeu. Além das quebras de recordes de público e audiência durante a Champions League, algumas das principais ligas anunciaram que se tornarão profissionais e, mais recentemente, a Federação Espanhola anunciou que vai igualar as porcentagens de prêmios das seleções masculina e feminina.

As principais ligas e clubes da Europa passaram a investir no futebol feminino porque viram que a modalidade pode, sim, ser uma fonte de renda, prêmios e até boa publicidade. E, embora alguns frutos estejam aparecendo agora, há décadas jogadoras, ex-jogadoras e apoiadores do futebol feminino lutam para que o esporte tenha condições de se desenvolver.

No entanto, é triste perceber que, apesar de ter seleções de ponta, clássicos internacionais e algumas das melhores jogadoras do mundo em campo, a Euro não será exibida - até agora, vale lembrar - nas TVs brasileiras.

Pode-se alegar que é difícil estabelecer uma concorrência com a Copa América, que tem grandes chances de mais um título da seleção brasileira, e será transmitida pelo SBT (na TV aberta) e SporTV (na TV por assinatura). Mas ao invés de encarar como concorrência, é a oportunidade de se ter um grande evento ao vivo disponível para o público.

🚨TRANSMISSÃO COPAS CONTINENTAIS🚨



🇨🇴Copa América: SBT e SporTV

Data: 08 a 30/07



🇲🇽Concacaf W: Star+

Data: 02 a 18/07



🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿Eurocopa: Sem Informação

Data: 06 a 08/07



🇲🇦Copa das Nações: Sem Informação

Data: 02 a 23/07#FutebolFeminino — Mística Copeira (@MisticaCopeira) May 28, 2022

A fase final da Euro será disputada na Inglaterra por 16 equipes, entre os dias 6 e 31 de julho. São nove estádios espalhados pela Inglaterra e vários dos jogos - inclusive abertura, final e disputas envolvendo as anfitriãs - já têm ingressos esgotados. São jogos de futebol praticamente todos os dias por quase um mês.

A própria Inglaterra, sede do torneio, tem organizado eventos nas cidades que vão receber os jogos e na capital Londres para divulgar a competição. O vídeo de anúncio das convocadas para a Euro conta com participações especiais. Alex Scott, ex-jogadora e apresentadora, faz uma aparição. O anúncio tem, inclusive, ídolos do time masculino, como David Beckham, Ian Wright, Rio Ferdinand e outras personalidades do país, como a jovem skatista Sky Brown, o cantor Yung Filly e o influencer de trens (isso mesmo) Francis Bourgeois.

Tradicionalmente, a mídia esportiva brasileira não dá a devida atenção a competições de futebol feminino. E, mesmo quando o interesse se torna cada vez mais gritante, o produto ainda não é valorizado pelas emissoras.

É fundamental que se tenha acesso aos jogos da Euro porque é fundamental que se veja futebol. O público merece ter acesso a conteúdo de qualidade, os torcedores merecem poder ver seus times do coração. E, cada vez mais, vão brigar por isso.