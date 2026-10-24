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Novos detalhes vieram à tona sobre os fatores ligados ao estilo de vida que contribuíram para o colapso repentino de Vincent Kompany e sua posterior internação de emergência. Segundo relatos, o técnico do Bayern de Munique se exigiu ao máximo, com uma rotina de trabalho que deixou colegas profundamente preocupados com seu bem-estar.

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Preocupação interna com rotina de trabalho extenuante

O mundo do futebol ficou em choque na sexta-feira, quando Kompany sofreu um mal súbito durante um treino com o time reserva do Bayern de Munique. O treinador belga de 40 anos trabalhava ao lado de Dante, técnico do Bayern II, quando passou mal e precisou de atendimento médico imediato. Equipes de emergência, incluindo um helicóptero e uma ambulância, foram mobilizadas para levar o ex-capitão do Manchester City a um hospital em Munique, onde seu estado de saúde foi descrito desde então como estável.

Segundo informações do jornal alemão BILD, a emergência médica não foi um episódio isolado, mas o resultado de vários sinais de alerta ao longo de semanas. Integrantes da diretoria e da comissão técnica do Bayern de Munique estariam cada vez mais preocupados com a rotina intensa do treinador e a completa falta de tempo para descanso. O BILD revelou que Kompany também enfrentava uma infecção viral havia vários dias antes de passar mal, mas se recusou a reduzir suas atividades. A combinação da doença com o esgotamento profissional acabou fazendo seu corpo sucumbir à enorme pressão do cargo.

Hábitos de vida e dependência de cafeína

Os detalhes da rotina de Kompany em Munique mostram um homem inteiramente dedicado ao trabalho. Colegas notaram que ele dormia pouco, muitas vezes ficando acordado até de madrugada para analisar vídeos de jogos e dados táticos no laptop. Para combater o cansaço, Kompany recorria, segundo relatos, ao consumo excessivo de café, usando a cafeína para manter a concentração ao longo do dia.

Além disso, a atividade física, que fazia parte de sua vida como zagueiro de alto nível, teria sido deixada de lado. Apesar de ter à disposição instalações de treinamento de primeira linha, as exigências do cargo faziam com que Kompany raramente encontrasse tempo ou energia para se exercitar.

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Atenção meticulosa a cada detalhe

Kompany é conhecido por ser perfeccionista, mas seu grau de envolvimento no Bayern de Munique ia muito além do que normalmente se espera de um treinador. Segundo relatos, ele fazia questão de cuidar pessoalmente de tudo, das conversas com o elenco antes dos jogos e dos exercícios de aquecimento à logística das viagens da equipe e aos compromissos diários com a imprensa.

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Sua participação intensa nas estratégias para o mercado de transferências e no planejamento de longo prazo do elenco aumentava ainda mais a carga de trabalho. Comandar um clube do porte do Bayern exige dedicação 24 horas por dia, mas Kompany levou isso ao extremo ao se envolver em decisões administrativas e relativas às instalações que normalmente ficam a cargo de outros departamentos. Seu controle minucioso se estendia muito além do campo: ele participava ativamente de conversas sobre a ampliação das instalações de treinamento e até insistiu na instalação de uma nova tela extragrande para garantir privacidade total durante reuniões táticas a portas fechadas.

Recuperação acima do futebol

Após o susto, o Bayern de Munique anunciou oficialmente que seu treinador ficará afastado da beira do campo por um período prolongado. O foco deixou de ser a preparação tática e a classificação no campeonato e passou a ser inteiramente a recuperação do treinador a longo prazo. O clube agora enfrenta a difícil tarefa de reorganizar suas operações diárias para suprir a grande ausência de Kompany.

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Em campo, o Bayern de Munique ocupa atualmente a segunda posição na Bundesliga, com 14 pontos, apenas três atrás do líder Borussia Dortmund. O clube bávaro, porém, tem uma ótima oportunidade de ultrapassar o rival e retomar a liderança se vencer o Freiburg no domingo.