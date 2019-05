Falta de Sergio Ramos em Salah ainda dói no Liverpool: "fez grande favor ao Real"

Peter Krawietz comentou sobre lance em que atacante egípcio foi obrigado a ser substituído após lesão no ombro

Em entrevista exclusiva para a Goal e a SPOX, o auxiliar técnico do , Peter Krawietz, lembrou do lance que tirou o atacante Mohamed Salah da última decisão da . Para ele, o zagueiro Sergio Ramos 'ajudou' o naquele lance.

"Vamos colocar dessa forma: não me surpreende que esse jogador (Ramos) estava no lance contra o nosso jogador (Salah), e fizesse de tudo naquele lance. Se ele queria ou não machucá-lo, pelo menos fez um grande favor ao Real Madrid", declarou Krawietz.

Na jogada em questão, o defensor dos Merengues puxa o atacante dos Reds pelo braço e cai por cima dele. Salah teve que ser substituído no início da partida com uma lesão no ombro e não pôde ajudar a equipe na derrota por 3 a 1.

Sobre a final contra o , o assistente revelou que os objetivos da equipe vão além do troféu, que pode ser levantado no próximo sábado (1), no Estádio Wanda Metropolitano.

"Nós não estamos focados apenas em conquistar o título, queremos traçar um planejamento de longo prazo, que envolve crescimento e evolução. Claro que o troféu é uma meta e desejo. Sabemos, no entanto, que o Liverpool talvez não seja a primeira força em termos financeiros nos próximos anos e, por isso, a qualidade e tamanho do nosso elenco não podem ser ignorados", completou.

A partida está marcada para às 16h (de Brasília).