Sem Cristiano Ronaldo, que ficou os 90 minutos no banco, Portugal mandou um recado. No duelo da Liga das Nações contra a Noruega, quarta colocada nas quartas de final da Copa do Mundo, Portugal venceu por 2 a 1 (1 a 0). Na segunda vitória em dois jogos sob o comando do novo técnico Jorge Jesus, o atual campeão respondeu ao gol de empate marcado momentaneamente pelo atacante Erling Haaland, estrela da Noruega.

Assim como já havia feito na estreia vitoriosa de Jesus contra o País de Gales, Joao Felix abriu o placar (17). O companheiro de ataque Goncalo Ramos, que entrou no time titular no lugar de Ronaldo, marcou o segundo gol de Portugal (54). Pouco antes, Haaland (51) havia devolvido a esperança à Noruega.

Após a vitória por 1 a 0 na estreia contra o País de Gales, Jesus, de 72 anos, promoveu três mudanças em seu primeiro teste realmente duro. Além de Bruno Fernandes, que estava machucado e nem sequer ficou à disposição, outros dois jogadores de renome da equipe titular foram poupados, ao lado do capitão Ronaldo e de Vitinha.

Felix recebeu novamente a confiança de seu antigo treinador de clube, Jesus, sob quem o atacante já havia florescido no Al-Nassr, da Arábia Saudita. Aos 17 minutos, em Oslo, ele voltou a marcar um belo gol de longa distância.

Depois de a Noruega ter pressionado em vão no primeiro tempo e criado uma clara superioridade em chances, Haaland apareceu muito atento logo após o intervalo. O goleiro de Portugal, Diogo Costa, só conseguiu rebater para a frente uma cobrança de falta de Martin Ödegaard, e Haaland aproveitou o rebote.

Mas, como o goleiro da Noruega, Örjan Nyland, que tem contrato com o RB Leipzig, também falhou pouco depois, os portugueses deram uma resposta rápida. Na saída de bola, Nyland entregou nos pés de Ramos, que encobriu o goleiro com categoria de cerca de 20 metros.

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Irlandeses vencem duelo polêmico com Israel com clareza

Sem apertos de mão, sem respeito durante o hino e sem qualquer clima amistoso: o polêmico duelo da Liga das Nações entre Israel e Irlanda teve um vencedor claro dentro de campo, mas aconteceu em condições extremamente desagradáveis. Na vitória irlandesa por 3 a 0 (3 a 0), em Debrecen, na Hungria, o futebol não foi o centro das atenções.

Os jogadores das duas equipes abriram mão dos gestos que normalmente são habituais. Os irlandeses abaixaram a cabeça durante a execução do hino de Israel, não houve apertos de mão nem troca de flâmulas. Também não havia crianças acompanhando a entrada dos times, assim como não havia torcedores irlandeses. De modo geral, havia muito poucos espectadores no estádio, e a partida também foi um grande desafio para o árbitro alemão Harm Osmers.

A República da Irlanda está entre os países europeus que, desde o início da ofensiva militar israelense na Faixa de Gaza, em outubro de 2023, manifestaram de forma particularmente clara seu apoio aos palestinos. O direito de existência de Israel é expressamente enfatizado e, ao mesmo tempo, Dublin reconheceu oficialmente o Estado da Palestina em 2024.

Somente após uma longa reunião da equipe os irlandeses concordaram em disputar a partida. O goleiro Gavin Bazunu, por sua vez, não quis atuar contra Israel. Em entrevista à RTE, o técnico Heimir Hallgrímsson destacou que esta foi "uma das semanas mais desafiadoras para mim como treinador": "Estamos em situações que ainda não vivemos dessa forma."

Os jogadores irlandeses usaram braçadeiras pretas, um gesto que David Courell, diretor executivo da federação irlandesa de futebol, descreveu no sábado como uma "homenagem a todas as vidas perdidas no conflito de Gaza". Troy Parrott (13), Adam Idah (16) e Jack Moylan (25) marcaram os gols da Irlanda.

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Holanda se preocupa com Cody Gakpo lesionado

Na Sérvia, por sua vez, a Holanda venceu por 2 a 1 (1 a 0) em seu segundo jogo no grupo da Alemanha na Liga das Nações, mas pode ter pago caro pela vitória: o atacante Cody Gakpo, que recentemente marcou no empate por 1 a 1 com a Alemanha, teve de deixar o campo logo cedo com dores no tornozelo.

O jogador do Liverpool foi derrubado por Sasa Lukic (12) e pouco depois sinalizou que não poderia continuar. Mexx Meerdink (30) fez o merecido gol da vantagem em cobrança de pênalti. Depois do empate do ex-jogador do Eintracht Frankfurt Luka Jovic (46), Meerdink voltou a marcar (69).

Os holandeses controlaram o jogo desde o início, mas tiveram problemas para criar chances de gol. Quando Crysencio Summerville sofreu falta na área, Meerdink aproveitou friamente a chance na marca da cal. Pouco depois, Joey Veerman, do Borussia Dortmund, quase marcou diretamente em uma cobrança de escanteio, mas o goleiro sérvio Vanja Milinkovic-Savic reagiu rápido (36).

Logo depois do intervalo, os sérvios reagiram. Graças a Meerdink, muito bem acionado por Ruben van Bommel, no fim foram os visitantes que comemoraram.

Liga das Nações: Áustria vence Kosovo com autoridade

A Áustria de Ralf Rangnick, por sua vez, venceu o azarão Kosovo por 3 a 1 (2 a 0) no Ernst-Happel-Stadion, em Viena, e assim a seleção da Federação Austríaca de Futebol (ÖFB) lidera com tranquilidade o Grupo B3, com seis pontos.

Depois de uma Copa do Mundo irregular, a equipe de Rangnick está em plena reformulação, mas contra o azarão Kosovo a ausência de vários jogadores consolidados, como o capitão da Copa do Mundo David Alaba, mal fez diferença. Assim, o zagueiro David Affengruber marcou seu primeiro gol pela seleção em sua segunda partida internacional, após passe do ex-jogador do Werder Bremen Romano Schmid (23), e pouco antes do intervalo o atacante do Schalke Junior Adamu também marcou pela primeira vez com a camisa da ÖFB (45+2).

Também no segundo tempo a equipe mostrou uma atuação comprometida e ampliou com Carney Chukwuemeka (61) — para o meio-campista do Borussia Dortmund, ao contrário de seus companheiros, esse já foi o segundo gol pela seleção. Na reta final, porém, os visitantes marcaram: após uma falta de Affengruber, Edon Zhegrova converteu com segurança o pênalti resultante (83).