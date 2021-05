“Falta de equilíbrio” impediu título brasileiro para o Flamengo de Ronaldinho, reflete Diego Maurício

O atacante, revelado na base rubro-negra e que atualmente está no futebol indiano, falou sobre a idolatria e felicidade de ter jogado com R10

Diego Maurício foi o autor do gol que, em 2010, levou alívio aos torcedores do Flamengo por ter acabado com as chances de rebaixamento no Brasileirão daquele ano. Uma realidade muito diferente da atual, com a equipe conquistando Libertadores e dois Brasileiros – dentre as principais taças – nos últimos dois anos. Em conversa com a Goal (que você pode ver na íntegra aqui), o atacante, atualmente no Odisha, da Índia, disse acreditar que não veremos mais o Rubro-Negro lutando contra a queda para a Série B nos Brasileirões futuros.

“Muito difícil, porque lá tem pessoas sérias”, disse o atacante, que também ficou conhecido pelo apelido carinhoso de Drogbinha – pela semelhança com o marfinense Didier Drogba. “Lá eles criaram um estatuto, que eu pude interagir bem e saber o que está acontecendo lá dentro, que se um dirigente fizer besteira dentro do clube ele arca com seu próprio imóvel ou as coisas que ele tem. Então é uma garantia que o clube tem também”.

“Acho que a partir disso, as pessoas que estão lá e que são sérias, acho muito difícil que volte... o clube está muito bem-organizado”, completou.

Entre 2010 e 2013, Diego jogou ao lado de grandes craques no Flamengo: de Adriano e Petkovic a Thiago Neves e Ronaldinho Gaúcho. E a pergunta é como um time com tantos nomes não conseguiu, neste período, conquistar um Brasileirão. Na opinião de Diego, o Flamengo de Ronaldinho Gaúcho, por exemplo, não teve equilíbrio para lidar com uma má fase na edição 2011 do nacional. O time chegou a liderar aquela edição antes de viver um grande jejum sem vitórias e terminou na quarta posição.

“Faltou equilíbrio. A gente começou o campeonato muito bem”, avaliou. “A gente vinha na batida, ganhando, ganhando, e quando a gente sofreu a primeira derrota a gente não soube digerir. Fomos ganhar só depois de nove jogos (...) A gente deu mole naquele período de tempo, os adversários cresceram e não deu pra resgatar o título”.

De qualquer forma, Diego vê a passagem de Ronaldinho pelo Flamengo (que terminou com ruptura do atleta, com insatisfação em relação ao clube) como positiva e guarda com carinho a oportunidade de ter jogado ao lado de um de seus maiores ídolos – uma relação que ele mantém até hoje com R10.

“Foi muito bom estar com ele, não só por ele ser um grande jogador, um craque histórico do nosso futebol, mas pela simplicidade que ele tinha”.

Na live realizada com a Goal, Diego Maurício também contou bastidores de histórias da conquista do Sul-Americano sub-20 de 2011, quando jogou ao lado de Neymar, e montou a seleção com os melhores jogadores com quem atuou.