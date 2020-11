Falta de criatividade, entrosamento e mais: as lições de Brasil x Venezuela

Equipe anotou a terceira vitória seguida nas Eliminatórias, mas sentiu peso da ausência de Neymar

A seleção brasileira venceu a por 1 a 0 no Morumbi, em um jogo bem morno de pouca criatividade. Os comandados de Tite emplacaram a terceira vitória seguida e garantiram o melhor início nas Eliminatórias desde 1981.

Abaixo, trazemos os principais pontos da vitória brasileira:

Faltou de criatividade

Sem Neymar, o novo modelo de jogo da Seleção não funcionou bem, ele foi pensado justamente para jogos como esse, contra equipes bem fechadas na linha defensiva. Mas faltou criatividade, movimentação e o drible. O que tornou a partida um pouco monótona, com o girando a bola de um lado e de outro sem conseguir infiltrar.

Ainda falta entrosamento

Com muitas mudanças e baixas, ficou claro que ainda falta entrosamento para a Seleção. Movimentos engessados e principalmente uma demora no racícinio para entender o que o companheiro vai fazer ficou evidente. Tanto que Tite, a todo momento, passava instruções para os jogadores na beira do campo e dizia os movimentos que eles deveriam fazer.

Melhor início desde 1981

Se o jogo não foi um primor, serviu para a seleção brasileira emplacar a terceira vitória seguida e garantir o melhor início nas Eliminatórias desde 1981.

Na ocasião, nove equipes disputavam três vagas. Os times foram divididos em três grupos e o Brasil bateu a Venezuela duas vezes e a , curiosamente dois dos três adversários da Canarinho este ano.

Firmino decisivo

Sem atuar como atacante contra a Venezuela, o jogador do marcou um gol típico de camisa 9. Ele apareceu dentro da área para finalizar a jogada iniciava por Lucas Paquetá. Esse é o nono gol do atacante no pós Copa 2018 e o terceiro em três jogos nessa eliminatória. Números importantes para uma concorrência que cresce a cada dia dentro da Seleção.