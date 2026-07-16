“Falta de coragem e omissão dos líderes”... Henry esclarece o que realmente quis dizer com suas críticas aos jogadores da França

Terry Henry, lenda do futebol francês e atual comentarista de TV, esclareceu a verdade sobre as declarações que lhe foram atribuídas após a derrota da França para a Espanha (2 a 0) na semifinal da Copa do Mundo de 2026, afirmando que elas são inventadas e não têm fundamento algum.

Henry disse, em sua conta no Instagram: “Era preciso pôr um ponto final em alguns boatos e nas coisas que estão circulando nas redes sociais sobre o que eu teria dito a respeito da seleção francesa”.

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O campeão mundial de 1998 se referiu a “declarações falsas” que lhe foram atribuídas na plataforma “X”, após a partida entre França e Espanha, nas quais alegavam que ele teria descrito o desempenho da seleção francesa como “vergonhoso”, falou sobre a falta de “coragem e dignidade” e criticou os “líderes que se esconderam”, afirmando que essas declarações são totalmente inventadas, apesar de terem sido divulgadas por vários meios de comunicação.

O ex-jogador do Arsenal e do Barcelona disse, segundo a rede francesa “RMC”: “É muito fácil colocar o rosto de alguém e adicionar citações sem um vídeo que mostre o que a pessoa realmente disse. É fácil enganar as pessoas. Pesquisem por conta própria!... Estamos no ano de 2026”.

Ele acrescentou: “Muitas pessoas inventam histórias. Por isso, por favor, mais uma vez, antes de retuitar, compartilhar ou comentar, verifiquem se são verdadeiras”.

Henry continuou, de seu quarto em um hotel de Nova York, onde chegou para cobrir a final da Copa do Mundo entre Espanha e Argentina: “Sei que os vídeos estão bloqueados geograficamente e, por isso, as pessoas na Europa não conseguem ver o que estou dizendo nos Estados Unidos”.

E concluiu dizendo: “Vou publicar o que realmente disse, e vocês verão que é completamente diferente do que foi divulgado, especialmente na Europa. Isso não é nada legal, e a chamada mídia deveria verificar os fatos antes de compartilhar e retuitar”.