Falha no esquema de Alonso: Gary Neville aconselha o Chelsea para resolver sua preocupante crise

A posição de goleiro no Chelsea enfrenta um grande risco, pois, apesar da vitória sobre o Fulham, Robert Sánchez, goleiro do Chelsea, foi alvo de duras críticas por causa de um erro grave no primeiro gol sofrido pela equipe, e de outro erro no segundo gol.

O Chelsea conquistou uma valiosa vitória sobre o Fulham pelo placar de 3 a 2 na estreia de sua temporada na Premier League, em partida disputada no encerramento da primeira rodada.

Na Inglaterra, surgem dúvidas sobre a capacidade do goleiro espanhol de ocupar a posição de goleiro titular da equipe de Xabi Alonso, caso queiram competir com força.

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E, de acordo com o jornal "As", Gary Neville, lenda do futebol inglês, sugeriu o argentino Emiliano Martínez como possível candidato à posição de goleiro do clube londrino.

Neville disse: "Não sei se está disponível ou não, mas Emi Martínez deveria se juntar ao Chelsea. Robert Sánchez é preocupante e comete erros custosos".

Na verdade, as circunstâncias de ambas as partes são compatíveis, e tudo pode levar à chegada do argentino ao Chelsea.

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Por um lado, Martínez passa por uma situação delicada no Aston Villa. Esperava-se que a temporada 2025-2026 fosse a última dele sob o comando de Unai Emery, mas sua lesão na mão direita complicou ainda mais as coisas.

Sua transferência para a Juventus parecia certa, mas emperrou por problemas financeiros, e o clube italiano acabou contratando Vicario. Além disso, o Aston Villa contratou o jogador japonês Zion Suzuki, que não atuou como titular na partida de estreia do campeonato.

Todos os indícios apontam que o argentino não será titular no Aston Villa, portanto a saída está iminente, e isso pode ser o melhor para sua carreira no futebol.

O Chelsea, por sua vez, precisa de um goleiro de alto nível se quiser competir pelo título da Premier League.

Robert Sánchez não é, ou pelo menos não tem sido até agora, o goleiro de alto nível que as equipes campeãs possuem, por isso Xabi Alonso precisa urgentemente de uma mudança na posição de goleiro se quiser competir.

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