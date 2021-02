Falha inacreditável de Volpi contra o Ceará ilustra derrocada do São Paulo no Brasileirão

O Tricolor Paulista segue sem vitórias neste 2021 e nem mesmo a vaga direta na Libertadores está garantida

Estava tudo sob controle, apesar da pressão natural que se espera em uma situação destas. A frase que abre este texto ilustra o gol sofrido pelo São Paulo, no empate por 1 a 1 contra o Ceará, pela 35ª rodada do Campeonato Brasileiro, mas também serve como alegoria do que aconteceu com o Tricolor ao longo desta campanha de Série A.

Em determinado momento, o título são-paulino parecia estar encaminhado: a equipe então treinada por Fernando Diniz chegou a abrir sete pontos de vantagem na ponta da tabela, apresentando um futebol que, ainda que fizesse alguns torcedores arrancar os cabelos, também mostrava lances plásticos e jogadas bem construídas através da troca incessante de passes. Isso tudo mudou na passagem de 2020 para 2021.

De janeiro de 2021 até aqui, o São Paulo viu o sonho de título se transformar em pesadelo: não venceu nenhuma vez, sofreu goleadas e viu alguns de seus destaques falharem em momentos decisivos especialmente na frente do próprio gol. A queda vertiginosa, que segue em curso após o empate diante do Ceará, coloca em xeque até mesmo a classificação direta para a fase de grupos da Libertadores – que parecia ser favas contadas.

Neste primeiro jogo sem o comando de Fernando Diniz, demitido após derrota para o Atlético-GO, o São Paulo não arriscou tanto a troca de passes desde a saída de sua defesa – que repercute de maneiras extremas dependendo de quando dá certo ou dá errado. Mas se viu prejudicado por um erro individual de um de seus principais jogadores. Nos acréscimos do segundo tempo, Volpi recebeu bola recuada na entrada de sua área. O goleiro sabe jogar com os pés, mas enquanto Léo Chu, o adversário, corria para pressionar, o arqueiro, que tinha tempo para tomar a sua decisão, travou: na indecisão entre fazer o simples ou tentar o ousado, se atrapalhou.

O que rolou aí com o Volpi? 😂 pic.twitter.com/EfA83eqOW9 — De Sola (@desolaoficial) February 11, 2021

A bola pererecou nos pés que, então, decidiram pelo drible mais difícil e Volpi perdeu a bola. Léo Chu roubou a esfera e tocou tranquilamente para o fundo das redes enquanto o são-paulino se atirava no gramado, em desespero. O erro poderia ser ainda mais sentido se outra faceta, neste caso a positiva, do São Paulo não tivesse aparecido para, também nos acréscimos, diminuir o peso da tragédia: Luciano, de cabeça, empatou o jogo nos acréscimos. Chegou a 15 gols e luta pela artilharia do campeonato.

Tanto o São Paulo neste Brasileirão, quanto Volpi agora contra o Ceará, tinham uma situação sob controle mas falharam de maneira que não era de se esperar. O São Paulo da temporada 2020 (/21) não é feito apenas de coisas ruins, como o momento atual nos tenta a fazer acreditar. Mas está longe de ser um exemplo positivo. No final das contas, um empate, nem vitória nem derrota, com fortes emoções e uma grande dose de frustração é um desenho alegórico de toda a temporada são-paulina até aqui.