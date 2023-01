Falcon-SE x Santos ao vivo e online: onde assistir, que horas é, escalação e mais da Copinha

Times entram em campo nesta sábado (7), pela segunda rodada do grupo 26; veja como acompanhar na TV e na internet

Em Santo André, Falcon-SE e Santos duelam na tarde deste sábado (7), às 15h15 (de Brasília), pela segunda rodada do grupo 25 da Copinha 2023. A partida terá transmissão ao vivo do SporTV, na TV fechada.

O Falcon estreou na competição com um empate com o Santo André e agora quer roubar pontos de mais um rival. Do outro lado, o Santos venceu o São Raimundo na primeira rodada e busca mais um triunfo para ficar perto da classificação. Vale lembrar que os dois primeiros colocados de cada grupo avançam à fase eliminatória.

Escalações

Escalação do provável do Falcon-SE: Luca, João Felipe, Murilo, Diego, Wanderson, Gabriel Cardoso, Gabriel, Ruan, Cauan, David e Luiz Henrique.

Escalação do provável do Santos: Edu Araujo, Cadu, Thiago Balieiro, Jair, Kevyson, Hyan, Balão, Ivonei, Gabriel Miranda, Fernandinho e David.

Desfalques

Falcon-SE

Sem desfalques confirmados.

Santos

Sem desfalques confirmados.

Melhor participação na Copa São Paulo

O Santos conquistou a Copinha três vezes: 1984, 2013 e 2014.

Classificação do Grupo

POS. TIME P V E D SG 1º Santos 3 1 0 0 2 2º Falcon 1 0 1 0 0 3º Santo André 1 0 1 0 0 4º São Raimundo-RR 0 0 0 1 -2

Quando é?