Falas de Wanda Nara seriam a causa da briga entre Icardi e elenco da Inter

Esposa do argentino e empresária teria criticado o treinador e declarou "não ter pressa" para renovar contrato do jogador

Um verdadeiro terremoto sacudiu o ambiente da Inter em um dia que poderia ter danificado seriamente as relações entre Mauro Icardi e o clube. Após ter perdido a braçadeira de capitão e não ter viajado para a Áustria, onde a equipe enfrentará o Rapid Viena, pela Liga Europa, nesta quinta-feira (14), por conta das dificuldades pela renovação do contrato, a imprensa italiana aponta o motivo: Wanda Nara,esposa e representante do atleta.

No último final de semana, Luciano Spalletti, pediu uma rápida conclusão das negociações, mas Wanda disse que não tinha "pressa" para chegar a um acordo e ainda criticou o treinador.



Foto: Getty Images

"Por que Icardi não marca gols? Sempre marcou. Lautaro (Martínez) marcou por causa de uma grande jogada de Mauro (Icardi), que estava mal acompanhado. Spalleti devia ter colocado Lautaro antes. Ele se aproveita que Mauro e Lautaro são amigos e entre eles não existe rivalidade", afirmou,

Palavras que marcaram um grande abismo entre o atacante eo resto da equipe. Rumores apontam que Icardi nos últimos dias tem ficado quase a maior parte do tempo sozinho, isolado do grupo.