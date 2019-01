Ronaldo elogia VAR e não vê conspiração contra o Valladolid

O brasileiro relembrou a época em que atuava na Itália e afirmou que havia um “complô” a favor da Juventus

Presidente e acionista majoritário do Real Valladolid, Ronaldo promoveu uma conversa entre o clube com o diretor do projeto de VAR do Comitê Técnico de Árbitros, Carlos Clos Gómez. O objetivo da conversa foi de passar confiança para os atletas e deixar claro que os erros recentes contra a equipe não foram propositais.

"Queríamos quitar dúvidas e não ter a sensação de estarmos sendo vítimas de uma conspiração. O VAR vem para ajudar, mas não é perfeito e nunca será. Não vai zerar o erro humano. Vamos tirar proveito desse encontro, perguntamos de tudo e tivemos algumas respostas. É melhor seguir em frente, não se queixar e continuar fazendo o melhor dentro de campo para que todas as decisões que se tomem sejam as mais corretas”, disse Ronaldo.

Ao citar a falta de má intenção nas arbitragens da Espanha, Ronaldo lembrou alguns de seus momentos de maior frustração na Itália. O brasileiro citou o episódio conhecido como Calciopoli, que acabou punindo a Juventus. Na época, entretanto, R9 já havia trocado a Inter de Milão pelo Real Madrid.

"Eu disse no encontro que vivi uma conspiração quando jogava pela Inter de Milão, um esquema que foi desmantelado, mas não é esse o caso aqui. Mesmo assim, desejamos que algumas decisões dentro de campo sejam a nosso favor. Apoiamos a tecnologia, mas não vai acabar com as dúvidas. Os erros claros serão mais vigiados, mas seguirão existindo", disse.

Após um bom início de temporada, o Real Valladolid caiu muito de rendimento na Liga Espanhola. Atualmente o time não vence há cinco rodadas e abre a zona de rebaixamento.