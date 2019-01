"Fake news!" Pai de Neymar nega que filho tenha pedido para retornar ao Barcelona

Segundo ele, notícias publicadas pela imprensa nos últimos dias são falsas

O pai de Neymar afirmou que as notícias publicadas nos últimos dias sobre Neymar ter pedido para voltar ao Barcelona são falsas. Ele usou seu Instagram para garantir que as informações são "fake news".

O diário El Mundo publicou que o craque brasileiro quer retornar aos Blaugranas e tinha ligado ao clube cinco vezes pedindo para voltar. O periódico ainda garante que o pai de Neymar conversou com o presidente do Barça, Josep María Bartomeu, e outros dirigentes do Barça. A informação foi replicada por vários veículos brasileiros e estrangeiros.

No entanto, o pai de Neymar desmentiu todas as informações nesta sexta-feira (11).

Nos últimos meses, a imprensa internacional publica com frequência que Neymar está infeliz no PSG e deseja se transferir. Inicialmente, o Real Madrid era tido como mais provável destino do craque. Recentemente, porém, um retorno ao Barcelona passou a ser mais especulado.