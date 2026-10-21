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Faixa provocativa antes do Clássico: torcedores do Real Madrid levam a disputa do "caso Negreira" para a Europa

Real Madrid x Leipzig
Real Madrid
Leipzig
Liga dos Campeões
Barcelona x Real Madrid
Barcelona
La Liga
Espanha
Alemanha

Torcedores do Real Madrid abrem fogo contra Barcelona e Tebas

A torcida do Real Madrid intensificou sua campanha contra o Barcelona no famoso caso Negreira, aproveitando o confronto da Liga dos Campeões da Europa para enviar uma mensagem que ultrapassa as fronteiras do futebol espanhol, numa indicação do seu desejo de manter o dossiê de suspeitas em torno do Barça presente no cenário europeu.

Durante o segundo tempo da partida contra o Leipzig, as arquibancadas do estádio Santiago Bernabéu ergueram um cartaz escrito em inglês, com a frase: "Não há impunidade no caso Negreira", num movimento que visava transmitir a posição da torcida do clube merengue ao público do futebol fora da Espanha.

O cartaz atraiu atenção evidente, sendo transmitido pelas câmeras de televisão e exibido nos telões gigantes do estádio, o que permitiu que fosse visto ao longo de todo o anel das arquibancadas, num ângulo de 360 graus. Seu aparecimento coincidiu com cânticos da torcida que atacaram o Barcelona e dirigentes do futebol espanhol, segundo o jornal madrilenho "As".

O jornal catalão "Sport" publicou um vídeo no "X" que mostra o cartaz com clareza.

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25 de out. de 2026

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A torcida entoou cânticos, entre eles "Laporta continua pagando", "Tebas, saia agora" e "Barcelona, corrupção", além de cânticos que acusaram a Federação Espanhola de corrupção, e outros com a frase "Negreira ainda está apitando", num novo tom de protesto da torcida em meio ao polêmico caso.

O cartaz e os cânticos de protesto duraram cerca de 5 minutos, antes de serem recolhidos no momento em que Arda Güler marcou o segundo gol do Real Madrid, encerrando assim uma das mensagens mais marcantes da torcida ao longo do confronto.

Esse movimento ocorre no contexto das ações do Real Madrid em relação ao caso, depois de o clube ter também levado o dossiê à União das Federações Europeias de Futebol, a Uefa, numa tentativa de manter o caso dentro do círculo de atenção dos órgãos do futebol fora da Espanha.

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