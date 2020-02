Fair Play financeiro da CBF: Brasil também deve ter mecanismo

Objetivo é monitorar se os clubes gastam mais do que podem

Após o mundo do futebol comentar a suspensão imposta pela UEFA ao por não seguir as regras do Fair Play Financeiro, a CBF pretende implementar o sistema no futebol brasileiro em 2020. A informações é do Blog do Mattos.

Quer assistir futebol ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O Fair Play Financeiro (FPF) se baseia em regras para que os clubes tenham saúde financeira e uma competição justa entre si, como: manter um nível específico de déficit, além de ter as dívidas sobs controle e não possuir débitos abertos com atletas e outras equipes. O principal objetivo seria, portanto, controlar se a agremiação gasta mais do que podem.

Mais times

Ainda segundo o blog, a CBF deve implementar as regras em 2020 com punições, como multas e advertências, porém ainda não há data marcada para a divulgação. Além disso, no FPF haverá a proibição de investimento de empresas sócias em clubes acima de um determinado limite.