Fagner se apresentará à Seleção Brasileira para ser avaliado por médico

Lateral se queixa de problema na coxa esquerda e vai desfalcar o Corinthians em partida da Copa do Brasil. Jogador irá à Granja Comary nesta terça

Ausente do jogo do contra o nesta terça-feira (4), pela volta das oitavas de final da Copa do , Fagner se apresentará na após uma decisão de Edu Gaspar, coordenador de seleções da CBF (Confederação Brasileira de Futebol).

A ideia é fazer uma avaliação no lateral direito, que alegou um problema na coxa esquerda, para desfalcar o no jogo que ocorre no Maracanã, às 21h30 (de Brasília).

O atleta tem chegada prevista à Granja Comary, em Teresópolis, para as 13h (de Brasília). Ele será submetido a um exame sob supervisão de Rodrigo Lasmar, médico da CBF.

O chefe do departamento médico da CBF acompanha o caso ao lado dos médicos do elenco do Corinthians. A situação é tratada com cautela tanto no clube quanto na Seleção Brasileira.

No Corinthians, sem a presença de Fagner, a comissão técnica de Fábio Carille utilizará Michel Macedo na escalação diante do Flamengo.