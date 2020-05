Facundo Pellistri: o 'malandro' uruguaio no radar do Real Madrid

O craque de 18 anos da Peñarol pode ainda não ter uma temporada de futebol principal, mas surgiu como um alvo dos gigantes espanhóis

A contratação de Federico Valverde, do , ainda pode ser considerada a melhor transferência de negócios que o realizou nos últimos cinco anos.

O Real assinou com o jovem jogador por apenas € 5 milhões, no ano em que completou 18 anos, em julho de 2016, e desde então o viu se tornar um dos melhores jogadores do time principal do Merengue e um dos mais promissores jovens meio-campistas do mundo. Agora eles estão se voltando mais uma vez para a academia do time uruguaio, na caça ao genial Facundo Pellistri.

Como confirmado pela Goal, o olheiro-chefe do Real, Juni Calafat, tem acompanhado de perto a evolução do atacante de 18 anos, que deslumbrou os espectadores da primeira divisão uruguaia nos últimos nove meses. Calafat foi fundamental para seduzir Vinicius Junior e Rodrygo para a capital espanhola, e está igualmente entusiasmado com o que espera Pellistri, que também atraiu o interesse dos gigantes argentinos , além de , , Atlético de Madri e outros times europeus.

Nascido em Montevidéu, Pellistri começou a jogar 'baby futbol' - o espaço reduzido, jogo indoor que ajudou a aprimorar os talentos de Edinson Cavani, Luis Suarez e muitas outras estrelas uruguaias - com apenas quatro anos de idade, e chegou à academia Peñarol depois de uma curta passagem pelo vizinho .

Ele estreou no time principal na segunda metade da temporada 2019, com apenas 17 anos, e causou um impacto imediato com sua velocidade explosiva pela ala direita.

O jogador terminou a campanha do Peñarol no Clausura como titular indiscutível sob o olhar do técnico e do ex-Atlético de Madri, e craque uruguaio Diego Forlán. Ele havia começado 2020 da mesma maneira, depois de ter sido escolhido o camisa 10 antes que o Covid-19 interrompesse o futebol depois de apenas três jogos na temporada uruguaia.

Forlán, que jogou com jogadores como Suárez e Cavani na Celeste e se juntou a um jovem Sergio Aguero no Atlético, é um grande fã do jogador.

"Pellistri tem um enorme potencial. Ainda há muito o que trabalhar. Ele está crescendo e faz a diferença", sinalizou ao Jogo Bonito, em abril. "Sabemos que será difícil mantê-lo por muito tempo. Ele tem um grande ritmo e isso é difícil de lidar".

Enquanto uma oferta do Real seria difícil de ignorar, os Blancos terão primeiro que enfrentar um dos antigos companheiros de Forlán. Juan Roman Riquelme fez fila ao lado do ex-atacante do Peñarol e agora, como vice-presidente do Boca Juniors, também tem Pellistri no topo de sua lista de desejos, identificando-o como alvo poucos dias depois de vencer as eleições presidenciais de dezembro na Bombonera.

"Será que ele virá ao Boca? Veremos. Ficamos ligados a milhões de jogadores", disse Riquelme ao Teledoce. Ele é jovem, talentoso, não jogou muito, mas você pode ver que ele é um verdadeiro malandro com a bola nos pés". E isso é importante. Não há muitos como ele por perto, que têm a coragem de ser tão atrevido em campo. Isso é muito valioso".

Em fevereiro, Pellistri assinou um novo contrato com o seu clube de infância, aumentando sua cláusula de liberação para US$15 milhões (€ 13,7 milhões). Os Manya, no entanto, são realistas; eles sabem que no cenário deixado pelo coronavírus, se a oferta certa vier neste ponto, mesmo que seja menor que a cláusula, eles podem ter pouca escolha a não ser vender.

"Se uma oferta vier do Boca, e o jogador decidir sair, ele vai", continuou Forlan. "Sabemos que vai ser difícil manter Pellistri por muito mais tempo".

Quando a janela de transferência abrir em junho, então, é provável que não faltem opções para a Pellistri. Uma transferência para Madri provavelmente promete um prêmio financeiro maior, enquanto no Xeneize de Riquelme tem um papel potencialmente mais importante no time principal no início e a chance de continuar estrelando na após o hiato do coronavírus.

Mas qualquer que seja o caminho que o atleta opte, grandes coisas são esperadas do "malandro" adolescente que já conquistou o coração de Riquelme.