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Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
Yosua Arya
Traduzido por

Facundo Bernal, meio-campista do Real Betis, recebe suspensão pesada após agressão com “cabeçada” em Lamine Yamal, astro do Barcelona

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O meio-campista do Real Betis Facundo Bernal recebeu uma suspensão de quatro jogos após um confronto acalorado com o atacante do Barcelona Lamine Yamal. O uruguaio foi expulso depois de dar uma cabeçada no adolescente durante uma derrota dramática por 5 a 2 no fim de semana.

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Suspensão pesada confirmada

Bernal recebeu uma suspensão de quatro jogos do comitê disciplinar da Real Federação Espanhola de Futebol (RFEF) nesta quarta-feira. A punição veio após sua expulsão durante a derrota por 5 a 2 para o Barcelona no fim de semana. Bernal foi expulso aos 54 minutos, pouco depois de o Betis marcar e reduzir a desvantagem para 3 a 2.

A expulsão mudou completamente o rumo do importante confronto a favor do adversário. O meio-campista de 23 anos ficará agora um período prolongado fora de campo. Suas ações resultaram em uma punição disciplinar severa da entidade que rege o futebol espanhol.

Confronto com Lamine Yamal

O relatório disciplinar publicado nesta quarta-feira pela RFEF detalhou os motivos da punição severa. Segundo o documento oficial, Bernal agarrou Yamal pelo pescoço antes de dar duas cabeçadas nele. Considerou-se que o jogador da seleção uruguaia agrediu Yamal quando a bola não estava em jogo.

O código disciplinar da entidade estabelece suspensões de quatro a 12 jogos para esse tipo de comportamento violento. Bernal recebeu a punição mínima prevista pelo regulamento para a infração. Yamal também recebeu cartão amarelo durante a discussão acalorada por empurrar o meio-campista do Betis antes do lance que resultou na expulsão.

Real Betis Balompie v FC Barcelona - LaLiga EA Sports 2026/27Getty Images
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Mais problemas disciplinares

A partida desandou de vez para o Betis após o cartão vermelho. O Barcelona aproveitou a vantagem numérica para marcar três gols sem sofrer nenhum, com Yamal dando a assistência para Gabriel Jesus no terceiro gol.

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As consequências também foram além do campo. O diretor esportivo do Betis, Manu Fajardo, recebeu uma suspensão de dois jogos e uma multa por conduta contrária à boa ordem esportiva.

Desfalque em jogos importantes

Bernal perderá uma sequência decisiva de partidas do Betis por La Liga. Ele ficará fora dos próximos jogos contra Celta Vigo, Málaga e Elche, além do clássico acirrado contra o Sevilla em 22 de novembro.

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A suspensão representa um desfalque importante para o meio-campo do elenco em uma fase decisiva da temporada. O Betis ocupa atualmente a quarta posição na classificação de La Liga, com 19 pontos.