O alemão Jens Wissing, diretor técnico do Al-Ittihad, entrou em um debate acalorado sobre as críticas que se seguiram ao empate de sua equipe diante do Abha, afirmando estar insatisfeito com a perda de dois pontos, mas destacando ao mesmo tempo que o resultado da partida teria mudado a natureza das perguntas a ele dirigidas caso o Al-Ittihad tivesse conseguido a vitória, isso antes do aguardado confronto contra o Al-Ain, dos Emirados Árabes Unidos, pela Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

O Al-Ittihad se prepara para enfrentar o Al-Ain, amanhã, segunda-feira, no âmbito das disputas da quarta rodada da Liga dos Campeões da Ásia de Elite.

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Wissing falou durante a coletiva de imprensa sobre a preparação para a partida asiática, apontando que o Al-Ittihad busca disputar um teste forte diante de um adversário que possui grande capacidade, e que sua equipe procura mostrar sua personalidade e alcançar um resultado que reflita a evolução que atingiu no último período.

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Sobre as críticas relacionadas ao rodízio de jogadores após o empate com o Abha, o treinador alemão disse: "O rodízio de jogadores não é meu trabalho dar uma resposta direta; meu trabalho é tomar a melhor decisão. Não estou feliz com a perda de dois pontos, e o time do Abha soube como se defender; se tivéssemos vencido, as perguntas teriam sido outras".

E completou: "No último confronto houve duas oportunidades para o time adversário, e se tivéssemos conseguido converter as chances, tudo teria sido diferente. Não consigo dar respostas diretas na questão do rodízio, porque ela está baseada em vários aspectos".

Wissing acrescentou, falando sobre o confronto com o Al-Ain: "Um confronto que aguardamos na Liga dos Campeões da Ásia diante de um time forte; queremos mostrar nossa personalidade e estamos prontos para o duelo. Temos um último treino de preparação e estaremos em plena prontidão", afirmando sua confiança na capacidade de seus jogadores de apresentarem o nível exigido no teste continental.

O treinador do Al-Ittihad prosseguiu: "O time do Al-Ain é forte e excelente, e nós também temos todos os elementos e capacidades. Estamos em fase de evolução e chegamos a um bom estágio, mas o caminho ainda é longo. Temos um objetivo e uma ambição que queremos alcançar, e os jogadores sabem o que quero deles", numa referência às suas aspirações de continuar a construir sobre o que a equipe apresentou até agora.

No que diz respeito às perguntas recorrentes sobre suas opções ofensivas e a distribuição dos minutos de participação entre os atacantes, Wissing esclareceu: "Fui questionado mais de uma vez sobre os jogadores, especificamente os atacantes; vocês viram o desempenho da dupla. Temos o Georges e o Youssef, e o Saleh também tem influência no vestiário".

E concluiu: "O espírito da equipe é excelente, e cada atacante apoia o outro, e meu papel como treinador é distribuir as cargas. Jogamos 17 partidas até agora, e não é possível que um único jogador dispute todos esses confrontos; temos dados e circunstâncias com base nos quais avaliamos".