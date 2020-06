Facebook vai passar Deportivo Cali x Palmeiras pela Libertadores de 1999: quando será, horário e mais da reprise

Sem futebol, a rede social confirma retransmissão do jogo em que o Alviverde conquistou as Américas na disputa de pênaltis

Com o futebol paralisado devido ao surto do coronavírrus , programações especiais com reprises de jogos históricos ganharam força na TV e, sinal dos tempos, até na internet. Detentora de direitos de transmissão da Libertadores da América, o Facebook vem transmitindo no "Facebook Watch" duelos inesquecíveis da competição. Um deles é a final vencida pelo , em 1999.

Veja informações da partida!

QUANDO É?

JOGO 1 (3) x (4) 2 Palmeiras DATA Quinta, 11 de junho de 2020 LOCAL Parque Antártica - HORÁRIO 20h (de Brasília)

O duelo terá transmissão pela ferramenta Facebook Watch (veja aqui como fazer para assistir).

SOBRE A FINAL DA LIBERTADORES 1999



Foto: Archivo El Tiempo

Depois de uma derrota por 1 a 0 no jogo de ida, realizado na , o Palmeiras venceu por 2 a 1 dentro de casa e o título foi definido nas penalidades máximas.

Um dos heróis alviverdes naquela campanha, o goleiro Marcos nem precisou fazer uma defesa: Bedoya acertou a trave e Zapata bateu para fora.

A conquista veio com os seguintes resultados: 14 jogos, 7 vitórias, 2 empates e 5 derrotas.

FELIPÃO ENTRA NA HISTÓRIA



Foto: Getty Images

Luiz Felipe Scolari era o treinador do Palmeiras na época, e posteriormente teria outras passagens. Aquela conquista o colocou no hall dos maiores ídolos do Alviverde.

OS 11 TITULARES DA FINAL

Escalação do Palmeiras: Marcos; Arce (Evair, aos 57'), Júnior Baiano, Roque Júnior e Júnior; César Sampaio, Rogério; Paulo Nunes, Alex (Euller, aos 75'), Zinho; Oséas.

Escalação do Cali: Dudamel; Pérez (Gavíria, aos 84'), Yépes, Mosquera e Bedoya; Viveros, Zapata, Candelo (Hurtado, aos 61'), Betancourt; Bonilla e Córdoba ( , aos 80').

A CAMPANHA DO PALMEIRAS

RODADA JOGO GOLS 1ª Palmeiras 1x0 Arce 2ª Cerro Porteño 2x5 Palmeiras Junior Baiano (2x), Cleber, Evair, Oséas 3ª 4x2 Palmeiras Junior Baiano (2x) 4ª Palmeiras 1x1 Olimpia Paulo Nunes 5ª Corinthians 2x1 Palmeiras Paulo Nunes 6ª Palmeiras 2x1 Cerro Porteño Junior Baiano, Arce Oitavas de final Palmeiras 1x1 Oséas Quartas de final Vasco 2x4 Palmeiras Paulo Nunes, Alex (2x), Arce Quartas de final Palmeiras 2x0 Corinthians Oséas, Rogério Quartas de final Corinthians 2x0 Palmeiras (4 a 2 nos pênaltis) - Semifinal 1x0 Palmeiras - Semifinal Palmeiras 3x0 River Plate Alex (2x), Roque Júnior Final Deportivo Cali 1x0 Palmeiras - Final Palmeiras 2 x1 Deportivo Cali (4 a 3 nos pênaltis) Evair, Oséas

A CAMPANHA DO DEP. CALI