Facebook terá sete jogos de brasileiros na fase de grupos da Libertadores; Gre-Nal é um deles

São Paulo, Flamengo e Santos terão jogos transmitidos pela plataforma da rede social além da dupla gaúcha; confira datas e horários

A fase de grupos da Libertadores começa semana que vem e já estão definidos os jogos que o Facebook transmitirá com exclusividade. , , e a dupla Gre-Nal terão pelo menos um jogo na plataforma da rede social. Inclusive, o primeiro clássico gáucho na história da competição continental será transmitido no Facebook, no dia 12 de março.

Ao todo, sete partidas de clubes brasileiros estão garantidas no Facebook na fase de grupos. O primeiro a estrear na tela da rede social será o São Paulo, logo na primeira rodada da Libertadores. O Tricolor viaja até o para enfrentar o Binacional, no dia 5 de março, às 21h.

Santos, e terão dois jogos transmitidos na plataforma. Os jogos do Alvinegro Praiano contra -EQU, dia 9 de abril às 23h, e contra Olímpia-PAR, dia 23 do mesmo mês às 19h, serão exclusivos do Facebook. Ambos os jogos serão fora de casa. Já os gaúchos, além do Gre-Nal, terão os últimos jogos da fase grupos ao vivo na rede social: Grêmio contra o América de Cali-COL, na Arena, às 21h30 do dia 7 de maio; no mesmo dia e horário, o Inter viaja ao para enfrentar a Univerisdad Católica.

Confira os jogos de clubes brasileiros transmitidos pelo Facebook na Libertadores:

Rodada 1:

5 de março - 21h: Binacional (PER) x São Paulo

Rodada 2:

12 de março - 21h: Grêmio x Internacional

Rodada 3:

19 de março - 21h: Independente del Valle (EQU) x Flamengo

Rodada 4:

9 de abril - 23h: Delfín (EQU) x Santos

Rodada 5:

23 de abril - 19h: Olimpia (PAR) x Santos

Rodada 6:

7 de maio - 21h30: Universidad Católica (CHI) x Internacional

7 de maio - 21h30: Grêmio x América de Cali (COL)

Com exclusividade de transmissão de partidas às quintas-feiras, a plataforma online tem direitos de jogos até as quartas de final. A equipe de transmissão será com os narradores, comentaristas e jornalistas do canal Esporte Interativo.