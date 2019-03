Facebook fora do ar faz Esporte Interativo liberar Bayern x Liverpool na TV

Um problema técnico do Facebook afetou usuários da rede social no nesta quarta-feira (13), levantando a preocupação de internautas quanto à transmissão da partida das oitavas de final entre de Munique x , que seria feita por meio da página da rede social do Esporte Interativo.

Algumas reclamações estavam sendo feitas pelos usuários do site, que conseguiram comentar na publicação da transmissão da partida entre x que gostariam de assistir ao duelo entre o time alemão e o inglês, sediado na Allianz Arena.

O jogo de volta pelas oitavas de final entre Bayern e Liverpool passou então a ser transmitido pela TV, no canal da TNT. Pelo canal Space, ocorre a transmissão de Barcelona x Lyon, também pelo jogo de volta das oitavas de final do torneio europeu.