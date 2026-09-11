Isso foi revelado pelo diretor-executivo de longa data e atual chefe do clube do Borussia Dortmund no programa da Sky 'Minha História' (exibição: sexta-feira, 23h15). Ao falar sobre o ano de 2025, ele explicou: "Da forma como tudo aconteceu, com uma ou outra intriga também direcionada contra mim, foi um ano difícil para mim, o mais difícil desses 20 anos."

Perguntado sobre o motivo disso, Watzke explicou: "Porque certas pessoas simplesmente queriam impedir que eu me tornasse presidente! (...) E que isso aconteça no BVB, depois de 20 anos, realmente me abalou! Por isso foi duro. (…) Eu nunca fui um ditador."

O pano de fundo é a disputa de poder que tomou conta do Borussia Dortmund no fim do verão do ano passado. Watzke queria deixar seu cargo de longa data como diretor-executivo em outubro de 2025 e era considerado o presidente designado para a eleição quatro semanas depois. No entanto, de forma surpreendente e contrariando acordos anteriores, o chefe interino Reinhold Lunow (73) anunciou que também queria concorrer. Seguiu-se uma curta, mas bastante intensa, guerra de lama. Lunow acabou recuando.

Mas Watzke, segundo suas próprias palavras, ficou tão abalado com todos os acontecimentos que, pouco antes de sua eleição na assembleia de membros em 25 de novembro, pensou em largar tudo. "Na verdade, tudo dentro de mim fervia para dizer: resolvam essa merda sozinhos! (…) Mas eu não fui criado assim. Mais ou menos o que acabei de dizer passou pela minha cabeça entre os bastidores e o palco."

No fim, porém, no caminho até o púlpito, prevaleceu nele a convicção de se candidatar mesmo assim. "A cada metro, o grau de indignação foi dando lugar ao grau de responsabilidade", disse Watzke.

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Desde quando Hans-Joachim Watzke trabalhava no BVB?

Ele acabou sendo eleito com 59 por cento dos votos. Um resultado inesperadamente ruim e que também ficou abaixo de suas próprias expectativas, como admitiu mais tarde.

Watzke trabalhou de 2005 a 2025 como diretor-executivo dos Aurinegros. Ele conduziu o clube por uma grave crise econômica e, em seguida, teve papel decisivo em uma das fases mais bem-sucedidas da história do clube. Watzke é, entre outras coisas, presidente da liga da DFB e primeiro vice-presidente da DFB.