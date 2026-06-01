Fabrizio Romano traz novidades sobre o futuro de Stefan de Vrij: o contrato já está pronto

O Inter fez uma proposta a Stefan de Vrij para a renovação do contrato. É o que informa Fabrizio Romano. Agora cabe ao zagueiro de 34 anos tomar uma decisão sobre seu futuro.

“O Inter fez uma proposta a Stefan de Vrij para um contrato de curta duração”, afirmou Romano no X. “A decisão cabe ao zagueiro, que também recebeu propostas de outros clubes europeus.”

De Vrij joga no Inter desde 2018. Seu contrato expira neste verão e, por isso, esperava-se que ele já tivesse disputado sua última partida pelo clube italiano.

Na última temporada, ele teve poucas oportunidades de jogar pelo Inter. Além disso, vários meios de comunicação noticiaram recentemente que o Inter pretende realizar uma grande renovação neste verão, dispensando, entre outros, De Vrij, Yann Sommer, Francesco Acerbi, Matteo Darmian e Henrikh Mkhitaryan.

Nos últimos dias, nomes como Benfica, Olympiakos, Al-Sadd e vários clubes da Arábia Saudita, Turquia e da Premier League foram associados a De Vrij. Mas agora também é possível que ele renove seu contrato com o Inter, provavelmente por mais um ano.

O Inter contratou o holandês há oito anos, vindo da Lazio. Desde então, ele disputou 296 partidas oficiais pelo clube de Milão.

Ele estava na lista para integrar a seleção holandesa na Copa do Mundo deste verão. No entanto, devido a uma lesão na virilha sofrida recentemente, o jogador com 79 partidas pela seleção nacional teve que desistir dessa possibilidade.