Fabrizio Romano traz notícias totalmente diferentes sobre o retorno de Mourinho ao Real Madrid

O retorno de José Mourinho ao Real Madrid está longe de estar descartado, segundo informou Fabrizio Romano na manhã desta segunda-feira. O especialista italiano em transferências afirma ainda que a equipe de Mourinho já está em negociações com o Real Madrid há algum tempo, apesar das negativas do próprio Mourinho.

Romano afirma que, apesar das declarações públicas de Mourinho, sua equipe já está em contato direto com o Real Madrid há semanas. O retorno de “The Special One” ainda não está totalmente descartado.

Segundo o italiano, as conversas ainda estão em andamento e serão retomadas em breve. Com isso, parece que uma nova reviravolta na busca por um substituto para Álvaro Arbeloa é um fato.

O português havia afirmado anteriormente em uma coletiva de imprensa que não teve contato com o Real Madrid. “Todo mundo fica falando do Real Madrid, e eu continuo negando”, disse Mourinho.

“Não tive contato com o presidente nem com outras pessoas importantes da organização. Eu mesmo escolho, como já fiz em situações semelhantes na minha carreira, e certamente agora, no final da temporada, não falar com ninguém. Não tive absolutamente nenhum contato com o Real Madrid.”

Mourinho já esteve no comando na capital espanhola entre 2010 e 2013 e comandou a equipe em um total de 178 partidas. Nessas três temporadas, ele conquistou um título de campeão e, além disso, levou para casa a Supercopa da Espanha e a Copa del Rey.