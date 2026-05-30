Mohamed Salah teve uma grande influência na demissão do técnico Arne Slot com a declaração que fez sobre o Liverpool no início deste mês. É o que afirma Fabrizio Romano. No início deste sábado, foi divulgado que Slot foi demitido devido ao desempenho decepcionante da última temporada.

Em um vídeo no YouTube, Romano compartilhou no sábado as últimas notícias sobre a demissão de Slot. “Fui informado de que a relação entre as duas partes nos primeiros dias após o fim da temporada não estava tão boa quanto antes”, disse o jornalista italiano. “Eles decidiram dar a si mesmos alguns dias ou uma semana para tomar uma decisão, e a conclusão é que Arne Slot está fora.”

“Não se esqueçam do que foi o momento crucial: a postagem de Mohamed Salah, há algumas semanas. Mo Salah postou algo nas redes sociais, e isso não é algo que ele faça com frequência. Quando quer dizer algo, ele geralmente o faz diante da imprensa. Aí ele diz o que quer.”

Mas, desta vez, ele usou as redes sociais para compartilhar algumas reclamações, com as quais a maioria dos jogadores do Liverpool concordou, curtindo a publicação. Mo Salah reclamou da maneira como o Liverpool jogava e disse que não era do feitio do Liverpool ter um desempenho tão instável. Então, Mo Salah reclamou bastante e isso certamente teve influência.”

A declaração a que Romano se refere foi postada há duas semanas pelo atacante egípcio. “Quero ver o Liverpool novamente como aquele time agressivo e ofensivo que os adversários temem”, escreveu o ponta na época. “O Liverpool deve ser um time que ganha títulos. Esse é o futebol que conheço e essa é a identidade que precisa voltar e ser mantida.”

Além disso, Salah dirigiu uma mensagem clara a Slot. “Isso não é negociável. Todos que fazem parte do Liverpool precisam se adaptar a isso.”

O egípcio enfatizou ainda que vitórias esporádicas não são suficientes para um clube do calibre do Liverpool. “Ganhar um jogo de vez em quando não é o que o Liverpool deve representar”, afirmou. “Qualquer time ganha jogos, mas o Liverpool precisa disputar títulos de forma consistente.”

No Instagram, inúmeros companheiros de equipe atuais e antigos do Liverpool curtiram a postagem de Salah. Andrew Robertson, Dominik Szoboszlai, Milos Kerkez, Jeremie Frimpong, Ekitiké, Jones, Harvey Elliot e Wataru Endo parecem, assim, apoiar as palavras de Salah.