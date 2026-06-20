O Inter Miami vai se reforçar muito em breve com a contratação de Casemiro. É o que informa Fabrizio Romano com seu característico “here we go”. Agora é só aguardar o anúncio oficial.

A transferência já vinha sendo especulada há algum tempo, mas agora está realmente fechada. Romano informa que um acordo foi alcançado e que restam apenas as “etapas formais” a serem concluídas.

A presença de Lionel Messi teria desempenhado um papel importante na decisão de Casemiro. Segundo relatos, o brasileiro está muito ansioso para jogar ao lado de Messi. Por isso, outros clubes não conseguiram mais convencê-lo a se transferir.

No Manchester United, Casemiro recuperou, em alguns momentos desta temporada, sua antiga forma, mas, apesar disso, foi decidido não exercer a opção de prorrogar seu contrato por mais um ano.

Assim, o time repleto de estrelas do Inter Miami ganha mais um reforço. Com nomes como Messi, Luis Suárez e Rodrigo de Paul, o clube conta com jogadores que já provaram seu valor no mais alto nível.

Atualmente, Casemiro já está nos Estados Unidos, disputando a Copa do Mundo com a Seleção Brasileira. Com Casemiro no time titular, a Seleção venceu ontem à noite a segunda partida da fase de grupos contra o Haiti por 3 a 0.