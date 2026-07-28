O Al-Ittihad conseguiu fechar a contratação do jogador que substituirá o lateral albanês Mario Mitaj na próxima temporada.

Reportagens da imprensa haviam revelado que Mitaj estava próximo de deixar o Al-Ittihad durante a atual janela de transferências de verão, para se transferir ao Genoa, da Itália.

O jornal saudita "Al-Sharq Al-Awsat" afirmou que o Al-Ittihad encontrou o jogador substituto, Fares Abdi, lateral do Neom, e que os dois clubes chegaram a um acordo para concluir a negociação.

Abdi se destacou sobre vários jogadores que o Al-Ittihad havia colocado em sua lista de opções para contratar um deles, para comandar o setor esquerdo na próxima temporada.

O jogador de 27 anos possui uma trajetória de destaque: nasceu no estado americano da Califórnia e iniciou sua carreira em alguns clubes dos Estados Unidos, antes de se transferir para o Campeonato Saudita pela porta do Al-Wehda em 2020.

Além do Al-Wehda, Abdi jogou pelos clubes Al-Qadsiah, Al-Fayha e Neom, ao qual se transferiu no último verão, e atuou em 34 partidas, nas quais deu 3 assistências para gols.