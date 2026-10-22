O técnico do Como, Cesc Fàbregas, revelou que pediu aos seus jogadores que aliviassem a pressão sobre o Manchester United durante a goleada humilhante (4 a 1) na Liga dos Campeões, na última quarta-feira.

O Como vencia por quatro gols de diferença o time de Michael Carrick quando Fàbregas ordenou aos seus jogadores que poupassem energia para a partida do Campeonato Italiano de sábado, contra o Sassuolo, segundo informou o jornal britânico "Daily Mail".

O United marcou um gol nos minutos finais, por meio do reserva Joshua Zirkzee, e Fàbregas admitiu que ficou irritado consigo mesmo por não ter causado mais constrangimento ao adversário.

Disse o ex-meio-campista de Arsenal e Chelsea: "Eu me arrependo dos últimos dez minutos, porque fui eu quem pediu ao time que diminuísse o ritmo de jogo, já que havia outra partida, e quando o placar estava 4 a 0 podíamos controlar um pouco as coisas".

E acrescentou: "Pedi aos jogadores que parassem de correr e ficassem no meio, e é disso que me arrependo, porque eu fui o primeiro a incentivá-los a lutar até o fim. O gol deles me doeu, porque recuamos na nossa intensidade e recuamos na nossa defesa, mas o erro foi meu".

E prosseguiu: "Estou extremamente feliz com a maneira como os jogadores aplicaram tudo aquilo que tentamos fazer, não apenas em termos de qualidade, que foi elevada, mas também na forma como pressionamos sem trégua até os 85 minutos".

E completou: "Estamos tentando criar uma cultura no clube, um estilo de jogo e uma identidade. Esta noite foi mais um momento convincente para nós".

Fàbregas destacou: "Não posso mentir para vocês sobre o fato de que vencer o Manchester United não tenha sido motivo de orgulho. Conhecemos a história do nosso clube e o quanto ele sofreu ao longo dos anos. É evidente que espero que todos os meninos e meninas vistam a camisa do Como amanhã ao irem para a escola; eu sinto orgulho".

E emendou: "Eu sempre digo aos jovens: divirtam-se, lutem, façam de tudo para alcançar a melhor carreira possível para cada um de vocês, porque ela passa rápido".

E concluiu: "Eles me fizeram aproveitar esta noite, mas não tanto pela vitória, e sim pelo resultado, porque jogaram da maneira que gosto que o meu time jogue: com fé, com qualidade, com a mente limpa, com agressividade e com uma pressão feroz".



