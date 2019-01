Fábregas diz que ainda tem muito para dar: "estou mais lento, mas nunca vou perder a minha técnica"

Meia deu adeus ao Chelsea no último sábado (5) em meio a rumores sobre a sua transferência para o Monaco

A vitória do Chelsea sobre o Nottingham Forest por 2 a 0 no último sábado (5) não só garantiu os Blues na quarta fase da Copa da Inglaterra, como também marcou a despedida de Cesc Fábregas de Stamford Bridge. E em meio a rumores que indicam a sua transferência para o Monaco, o meia conversou com a imprensa e destacou que ainda tem muito a dar no futebol.

“É algo que eu sempre tive, e parece que crescer e envelhecer é uma daquelas coisas que realmente nunca desaparecem porque é técnica”, disse.

"O físico desaparece de todos nós, infelizmente, quando se fica mais velho, perde-se velocidade, perde-se um pouco de clareza, mas técnica acho que é algo que fica sempre conosco quando se tem algo, então espero que ela fique comigo durante um longo tempo.", completou.

Apesar de ter perdido um pênalti contra Forest, o jogador insiste que a técnica que ele mostrou ao longo de sua carreira não o deixará e relembrou um jogo especial com a Espanha.

“Com o pênalti, quando parei no meio da minha corrida, vi o goleiro cair e pensava que tinha conseguido, por isso sim, é lamentável, mas no dia em que fiz 100 partidas pela Espanha também perdi um pênalti!”, explicou.



Foto: Getty Images

“Parece que foi na semana passada que comecei a jogar profissionalmente e agora são mais de 15 anos. É muito tempo, mas para os jovens jogadores quando começam a jogar, o meu pequeno conselho é aproveitarem cada segundo porque tudo acontece muito rápido", concluiu.

Fábregas encerrou a sua passagem pelo Chelsea com dois títulos da Premier League, uma Copa da Inglaterra e uma Copa da Liga Inglesa. Além disso, marcou 22 gols em 198 jogos disputados.