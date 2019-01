Fabregas demonstra sintonia e admiração a Henry em sua apresentação no Monaco

Após a estreia do espanhol pelo Campeonato Francês, o ex-Chelsea comenta sua relação com o técnico Henry

Cesc Fàbregas fez sua estreia com a camisa do Monaco neste último domingo (13), na partida contra o Olympique, na qual empataram em 1 a 1. Apesar do placar desfavorecido, o espanhol declarou sua satisfação em atuar na equipe comandada por seu ex-colega, Thierry Henry.

“Conheço Henry há muito tempo, desde os meus 16 anos. Ele me ajudou muito na minha carreira, é um dos melhores jogadores com quem já joguei. Como meio-campista, foi um privilégio jogar com um atacante desse nível. Ele está no início de sua carreira de treinador, eu vim para ajudá-lo e especialmente ao clube”, disse.



O ex-Arsenal, Barcelona e Chelsea assinou contrato com a equipe da Ligue 1 até junho de 2022. Esta é a primeira vez que o jogador espanhol compete pelo Campeonato Francês.

“Para mim é um prazer estar aqui. Quando surgiu a oportunidade de vir, foi uma surpresa para mim. Eu avaliei minhas opções, conversei com o treinador (Maurizio Sarri), com Vadim e com Emenalo. Para mim e minha família, foi o melhor”, disse Fàbregas. “Estou empolgado por estar aqui com todos estes jovens jogadores que são muito bons. Espero que tenhamos sucesso no futuro”.

“Eu estive na Inglaterra por muitos anos. Para falar a verdade há três meses eu não planejava sair, mas houveram circunstâncias. Passei a jogar menos e queria enfrentar esse novo desafio”, acrescentou.

Com o empate contra o Olympique, o Monaco chegou a 14 pontos na Ligue 1, ocupando a penúltima posição na tabela (19º). Seu próximo confronto será contra o Nice, nesta quarta-feira (16), a partir das 16h (de Brasília).