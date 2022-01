Fábio terá renovação automática com o Fluminense se disputar 60% dos jogos como titular em 2022

Fábio renovará o contrato de forma automática com o Fluminense se atingir a marca de 60% dos jogos como titular em 2022, conforme apurado pela GOAL. O goleiro de 41 anos foi anunciado pelo clube na última quarta-feira (19) com a chancela do técnico Abel Braga.

Para se resguardar por causa da idade, o Tricolor carioca estabeleceu a cláusula em seu contrato em vez de assinar por duas temporadas. O atleta está confiante de que pode conquistar o seu espaço nas Laranjeiras.

Em 2021, seu último ano pelo Cruzeiro, disputou 54 dos 55 jogos do clube, todos na condição de titular. Ele esteve em campo em 98,18% dos compromissos da equipe. Esta foi uma tônica na carreira do veterano nos últimos anos.

Antes de se acertar com o Fluminense, Fábio teve proposta do América-MG no mercado da bola. O goleiro preferiu defender o clube carioca por três questões: o salário (o dobro do que receberia no Coelho), a cláusula de renovação automática e a participação ativa do agente Francis Melo como intermediário da negociação. Ele é o empresário de Fred e se aproximou de Fábio quando os dois atuaram juntos na Toca da Raposa II.

Fábio tinha acertado renovação com o Cruzeiro ainda durante a gestão de Sérgio Santos Rodrigues, mas deixou o clube por decisão da administração de Ronaldo Fenômeno.