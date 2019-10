Fábio Santos falha, se redime, mas Atlético só empata com CSA; veja os gols

A estreia de Vagner Mancini como treinador do Galo foi movimentada até o fim

Na noite de estreia de Vagner Mancini como técnico do , o protagonizou um duelo movimentado dentro do estádio Rei Pelé, em Alagoas, pela 26ª rodada do Campeonato Brasileiro.

Acompanhe o melhor do futebol ao vivo ou quando quiser: assine o DAZN e ganhe um mês grátis para experimentar

O abriu o placar com Alecsandro, em jogada marcada por um grande erro do lateral Fábio . Réver, que atuou como volante, empatou no segundo tempo e voltou a igualar Léo Silva, seu companheiro de time, como maior zagueiro-artilheiro na história do Brasileirão (32).

ALECGOL! O interminável atacante marca o primeiro gol da noite: CSA 1x0 Atlético-MG pic.twitter.com/38ADqiD4nS — Goleada Info (@goleada_info) October 16, 2019

Réver, com desvio, empata o jogo no Rei Pelé: CSA 1x1 Atlético-MG pic.twitter.com/g6EKVeDyAm — Goleada Info (@goleada_info) October 16, 2019

Fábio Santos se redimiu no minuto 85’, quando cruzou para Luan virar para o Atlético-MG. Contudo, os donos da casa reagiram e Jonathan Gómez voltou a deixar tudo igual.

O gol do Luan: CSA 1x2 Atlético-MG pic.twitter.com/KEJ8bDavbb — Goleada Info (@goleada_info) October 17, 2019

Jonatan Gómez de pênalti: CSA 2x2 Atlético-MG pic.twitter.com/Iubd51HPBk — Goleada Info (@goleada_info) October 17, 2019

Com o resultado, o CSA chegou a 26 pontos e segue em 17º, abrindo a zona de rebaixamento. Já o Galo é o 11º, com 32 pontos.