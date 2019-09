Fábio salva o Cruzeiro no dia em que entrou para a história ao lado de Ceni

O goleiro defendeu pênalti na vitória sobre o Vasco, em seu 575 jogo de Campeonato Brasileiro

A noite deste domingo (01) já seria especial para o goleiro Fábio, do , independentemente do resultado contra o . Afinal de contas, o encontro válido pela 17ª rodada do Brasileirão o colocaria como atleta com mais jogos disputados na história da nossa primeira divisão, igualando os 575 compromissos que Rogério Ceni, hoje seu técnico da , teve representando o também sob as traves.

Só que foi ainda mais especial, já que Fábio foi decisivo na vitória por 1 a 0 de sua equipe, dentro do Mineirão. No início do segundo tempo, o arqueiro defendeu um pênalti batido por Yago Pikachu quando o encontro ainda estava zerado. Aos 80 minutos, Maurício fez o único gol da partida.

Com o resultado, o Cruzeiro chegou a 18 pontos e segue em 16º, logo acima da zona de rebaixamento. Já o caiu para 15º, com 20 de pontuação. Na próxima rodada, os mineiros enfrentam o no domingo (08), mas antes viajam para buscar uma remontada contra o , no segundo jogo das semifinais da Copa do . Já o volta a entrar em campo no sábado (07), quando recebe o .