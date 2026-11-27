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Fabio Cannavaro deu uma pista sobre o futuro de Virgil van Dijk, zagueiro holandês de 35 anos cujo contrato com o Liverpool termina ao fim desta temporada, em 30 de junho.

O técnico italiano da seleção do Uzbequistão declarou em entrevista à La Gazzetta dello Sport: "Eu o vi na Copa do Mundo e ele me disse que gostaria de ter uma experiência na Itália, que o país o fascina muito. Seria bom ver Van Dijk no Milan. Nos últimos anos, ele combinou grande porte físico com uma velocidade extraordinária".

Há 20 anos, Cannavaro ganhou a Bola de Ouro. O ex-zagueiro italiano de Juventus, Inter, Real Madrid, Parma e Napoli recorda: "O jornalista da France Football me parou na saída do centro de treinamento do Real Madrid e entrou no meu carro: 'Preciso te dizer uma coisa, Buffon não pode mais te alcançar, você ganhou e precisamos fazer a entrevista'. Lembro que pensei: 'Mas isso é o Scherzi a Parte?'. Quando revejo os jogos daquele ano, penso: 'Nossa, como eu jogava'. Mas eu sabia, e ainda sei hoje, que se Zidane não tivesse dado a cabeçada em Materazzi, teria sido muito mais complicado".

"Minha Bola de Ouro agora vale o triplo. Nenhum zagueiro voltou a ganhá-la, e não vejo como isso poderia acontecer no futuro. Talvez com Pau Cubarsí? Um zagueiro do Barcelona, a cidade que mais criticou minha vitória. Samuel Eto'o disse que foi uma palhaçada. Isso me incomodou? Nunca, as críticas nunca me incomodaram. Agora eu rio, parece que é culpa minha se Maldini, Baresi ou Cubarsí não ganharam a Bola de Ouro. Qual outro zagueiro mais merecia ganhá-la? Franco Baresi em 1994. Aquela final da Copa do Mundo contra o Brasil foi incrível. Mas quem chegou mais perto foi Paolo Maldini: se o Milan tivesse vencido a final da Champions League contra o Liverpool, em Istambul, em 2005…"

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"Hoje os zagueiros estão em crise de vocação? Deixamos de trabalhar a técnica individual, a forma de correr e o hábito de defender com a bola vindo de frente ou dos lados. Cada posição tem suas características e, hoje, às vezes se prefere um goleiro que dá um chutão de 70 metros a um que faz defesas. Tudo bem para mim, mas depois não reclamem se ele sofrer um gol no momento importante".

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"Há algum jovem italiano que dê esperança? Vários, mas não vou citar nomes. Vou falar de Khusanov, que treino na seleção do Uzbequistão: ele tem qualidades físicas impressionantes, mas é um diamante que precisa ser lapidado. Está sempre a 300 por hora. Às vezes pega a bola, outras chega atrasado e acerta o bandeirinha. Acontece, é normal, é preciso trabalhar isso".

"Trabalhei com Palma na Udinese? Ele tem um grande potencial, mas precisa melhorar a leitura das jogadas e o desempenho no um contra um dentro da área. Vamos ver. Sem dúvida, ele sabe jogar futebol".

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"A seleção está bem com Scalvini e Bastoni? A Itália sofre muitos gols, muitos mesmo, mas não é uma questão da dupla. É preciso pensar no time como um todo. Você tem que fazer os jogadores entenderem que não são cavalos e que a pressão precisa ser orientada. Spalletti dizia: 'Se você perde tempo entre pensar em pressionar e ir pressionar, já está atrasado'. A Itália é assim, temos pouco treino para recuperar a bola e, se a primeira linha de pressão é superada, temos dificuldades".