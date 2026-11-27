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Fabio Cannavaro revelou que Virgil van Dijk, zagueiro do Liverpool, manifestou o desejo de jogar na Serie A durante uma conversa na Copa do Mundo. Com o contrato do holandês válido até junho de 2027, o ex-jogador da Itália acredita que uma transferência para o Milan seria empolgante.

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Van Dijk mira experiência no futebol italiano

O Liverpool pode ter de lutar para manter Van Dijk diante das crescentes especulações sobre seu futuro a longo prazo . O zagueiro holandês teria entrado na mira do Milan para a próxima temporada.

O ex-jogador da seleção italiana Cannavaro deu mais força a esses rumores em entrevista à Gazzetta dello Sport. O vencedor da Bola de Ouro de 2006 revelou que Van Dijk está genuinamente interessado na possibilidade de se testar no futebol italiano. O contrato atual de Van Dijk com o Liverpool termina em junho de 2027, o que abre espaço para possíveis interessados acompanharem sua situação.

Cannavaro vê Milan como destino ideal para o holandês

Cannavaro explicou que soube do interesse em uma conversa pessoal com o zagueiro do Liverpool durante a Copa do Mundo. Tendo defendido Napoli, Parma, Juventus e Inter ao longo da carreira, o ex-jogador italiano acredita que o Milan seria um destino adequado.

“Eu o vi na Copa do Mundo, e ele me disse que gostaria de ter uma experiência na Itália”, afirmou Cannavaro. “Ele tem muito interesse nisso. Seria bom ver Van Dijk no Milan.”

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Imposição física e comparação com Maldini

Embora admire as qualidades de Van Dijk, Cannavaro também fez uma avaliação tática franca de como os grandes zagueiros mudam com o tempo. Com base na própria experiência e em uma história envolvendo Paolo Maldini, ele destacou a importância da velocidade na defesa.

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“Nos últimos anos, ele combinou muita força física com uma velocidade excepcional”, observou Cannavaro. “Certa vez, um técnico disse a Paolo Maldini: ‘Você gira mal.’ E ele respondeu: ‘Professor, desde que eu chegue à bola.’”

Cannavaro alertou que contar com a velocidade para se recuperar tem uma ressalva inevitável mais adiante na carreira. “Foi a mesma coisa comigo”, acrescentou. “Quando você é muito rápido, pode se dar ao luxo de cometer um erro técnico. O problema aparece quando essa velocidade já não existe.”

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O que vem pela frente para Van Dijk?

Com o contrato de Van Dijk com o Liverpool válido até junho de 2027, o clube ainda está em uma posição forte em relação ao futuro imediato do zagueiro. No entanto, o interesse do Milan, segundo relatos, para a próxima temporada significa que o clube italiano pode em breve testar a disposição do Liverpool de mantê-lo. Resta saber se Van Dijk decidirá agir movido por seu interesse na Serie A.