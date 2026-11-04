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O técnico da seleção do Uzbequistão, Fabio Cannavaro, considera deixar o cargo após o adiamento da Copa da Ásia de 2027, na Arábia Saudita, por 11 meses, para o fim do ano que vem. Nomeado em outubro de 2025, o ex-capitão da Itália comandou a equipe em 14 partidas e pode sair após a mudança no calendário do torneio continental.

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Lenda italiana cogita saída antecipada

Segundo o jornalista Fabrizio Romano, o vencedor da Bola de Ouro de 2006 considera deixar seu cargo na seleção do país da Ásia Central após o anúncio de terça-feira adiar o principal torneio continental em relação ao período originalmente previsto. Embora os motivos exatos da possível saída não tenham sido divulgados, a mudança repentina no calendário influenciou diretamente os planos do treinador de 53 anos. Por outro lado, o adiamento beneficia vários clubes da Premier League, que agora poderão contar com seus jogadores asiáticos durante o período de Ano-Novo.

Dificuldades na Copa do Mundo marcaram passagem

Desde que assumiu a seleção em outubro de 2025, o ex-defensor de Real Madrid e Juventus soma sete vitórias e sete derrotas em 14 partidas no comando da equipe. Nesse período, comandou o Uzbequistão na Copa do Mundo de 2026, no início deste verão, quando a seleção foi eliminada na fase de grupos sem somar pontos.

Nos Estados Unidos, a equipe de Cannavaro estreou com derrota por 3 a 1 para a Colômbia, antes de sofrer uma goleada por 5 a 0 para Portugal e perder por 3 a 1 para a República Democrática do Congo. Caso o treinador italiano decida pedir demissão agora, sua última partida no comando terá sido a derrota por 2 a 0 para a Coreia do Sul, em 6 de outubro.

Conflito regional força adiamento do torneio

Na terça-feira, a Confederação Asiática de Futebol confirmou que a competição havia sido adiada para dezembro de 2027 devido ao conflito recente na Arábia Saudita, incluindo um ataque com míssil em outubro. Dirigentes explicaram que a decisão foi tomada “após amplas discussões e consultas estreitas com o Comitê Organizador Local (COL) da Copa da Ásia da AFC Arábia Saudita 2027 e a Federação de Futebol da Arábia Saudita (SAFF)”.

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Ao detalhar a decisão em comunicado oficial, a entidade declarou: “O Comitê Organizador da Copa da Ásia da AFC aprovou o reagendamento do principal torneio de seleções diante das atuais circunstâncias excepcionais decorrentes dos acontecimentos na região, incluindo grandes dificuldades logísticas e interrupções nas viagens.

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“As novas datas do torneio serão apresentadas à Fifa para aprovação.

“Circunstâncias excepcionais afetaram a organização e a realização da competição conforme o calendário original, tornando o adiamento necessário no interesse de todas as seleções participantes, dos dirigentes, dos espectadores e das demais partes envolvidas.

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“A AFC elogia a SAFF e o COL pelo compromisso de realizar um torneio de nível mundial para os jogadores e torcedores do continente.

“A AFC continuará trabalhando em estreita colaboração com o COL, as associações-membro participantes, seus patrocinadores e parceiros de transmissão e comerciais, além de todas as partes envolvidas, para realizar um evento à altura da importância e da excelência operacional associadas à mais prestigiosa competição de seleções masculinas da Ásia, ao mesmo tempo em que minimiza o impacto do adiamento.”

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Federação terá decisão importante pela frente

A expectativa é que Cannavaro tome em breve uma decisão definitiva sobre seu futuro, enquanto o Uzbequistão ajusta seu calendário internacional para o próximo ano. Sem um grande torneio pela frente até dezembro de 2027, os dirigentes do futebol em Tashkent podem ter de procurar um novo técnico antes da próxima janela de partidas internacionais. Enquanto isso, as autoridades do futebol asiático precisam aguardar a ratificação formal da Fifa para as novas datas de inverno na Arábia Saudita.