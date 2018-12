Fabinho vibra com primeiro gol pelo Liverpool: “Aumenta a confiança”

Brasileiro marcou o quarto e último na goleada sobre o Newcastle

A goleada por 4 a 0 sobre o Newcastle, nesta quarta-feira (26), no Anfield, foi bastante comemorada por Fabinho não só por manter a equipe na liderança da Premier League, mas também pelo fato de o brasileiro ter marcado o seu primeiro gol com a camisa do clube inglês.

“Foi muito legal marcar meu primeiro gol pelo Liverpool. Apesar da minha altura, não costumo fazer gols de cabeça. Fiquei muito feliz. Vencemos e jogamos bem. Foi bom para mim também, aumenta a confiança. Espero fazer outros gols”, afirmou o brasileiro, que marcou o último gol do confronto.

“Nós temos várias jogadas para cobrança de escanteio. Meu papel sempre é o mesmo. Fico ali próximo do goleiro para atrapalhar a movimentação dele. É uma função bem utilizada no futebol inglês. Quando eu vi que o Salah foi cobrar escanteio já sabia que a bola viria fechada. Fiquei esperto, consegui me posicionar bem e subi para fazer o gol”, completou.