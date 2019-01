Fabinho se rende ao talento de atacante: "Firmino é o camisa 9, 10 e 8 do Liverpool"

Brasileiro exalta o compatriota, que vive grande fase no time de Jürgen Klopp

Mohamed Salah jogando demais, Sadio Mané em boa fase, um meio-campo de qualidade, a defesa liderada por Van Dijk sendo a melhor da Inglaterra e Alisson fazendo milagres no gol. Vários motivos explicam a excelente temporada do Liverpool do competente Jürgen Klopp, que encanta o mundo com um futebol bonito e ofensivo, lidera a Premier League e está no mata-mata da Champions.

E um dos motivos, sem sombra de dúvidas, é a exuberante fase de Roberto Firmino. O atacante, que faz um excelente trio ofensivo com Salah e Mané, tem brilhado em grandes jogos nesta temporada.

São nove gols na Premier League em 2018/19, sendo cinco desde o hat-trick contra o Arsenal, em 29 de dezembro.

Firmino tem sido decisivo e fundamental nos Reds e, para seu companheiro e compatriota Fabinho, ele tem provado ser um atacante completo e de jogos grandes.

"Não existe dúvida nisso (Firmino ser um atacante completo). Ele é um jogador que pode jogar fora da área, é muito inteligente e faz o time jogar. Dentro da área, sua finalização é indiscutivelmente muito boa, tanto com a direita quanto com a esquerda e de cabeça", disse ao site oficial do Liverpool.

"Se você ver os quatro gols dele contra Arsenal e Manchester City, você vê que ele é um jogador de jogo grande. Ele tem muita confiança e eu espero que ele mantenha essa confiança e siga marcando muitos gols", completou.

"Firmino é muito bom em se adaptar a diferentes posições. Ele é um camisa 9, mas pode ajudar muito criando jogadas. Ele é muito importante para o time em vários estágios do jogo. Se ele jogar como número 10 ou 8, ele é muito inteligente e se adapta ao que o time precisa", exaltou.

"Ele é ótimo jogando de costas para o gol e, como eu disse, criando e iniciando jogadas. Ele ajuda muito no trabalho em equipe e é um ótimo finalizador. Ele é muito importante para nós", finalizou.