Fabinho renova: agora, Liverpool pensa em novos contratos e saídas de jogadores

O brasileiro foi o primeiro de uma lista de extensões de vínculo desejada pelos Reds

Fabinho está de contrato renovado com o Liverpool. O volante brasileiro foi o primeiro de uma série de extensões de vínculos que os Reds pretendem fazer para manter o time de Jürgen Klopp com a mesma base.

No Liverpool desde 2018, Fabinho tem se mostrado cada vez mais uma peça vital para o time inglês. Com isso, a renovação do brasileiro era uma das prioridades do clube que, nesta terça-feira (3), anunciou que estendeu o vínculo do jogador até 2026.

Na temporada passada, o brasileiro, que pode atuar de volante, zagueiro e lateral-direito, foi de extrema utilidade na defesa de Jürgen Klopp, principalmente após a lesão que tirou Virgil Van Dijk da maior parte da temporada. Como recompensa, Fabinho atingiu um novo nível no Liverpool e, por isso, uma renovação contratual.

Um terçou feliz porque o Fabinho renovou 🤩 pic.twitter.com/A0HvkUDF2I — Liverpool FC Brasil (@LFCBrasil) August 3, 2021

"Estou encantado por ter assinado um novo contrato com o clube. Desde o início da conversa, fui muito positivo porque era o que eu queria - ficar neste clube, continuar jogando pelo Liverpool. Agora é oficial e estou realmente feliz", disse Fabinho ao site oficial do clube. "Nestas três últimas temporadas eu tenho sido realmente feliz aqui".

"Pessoalmente, como eu digo, quero ser o melhor para a equipe, quero ser uma peça importante nesta equipe - não apenas como jogador, mas como líder também. Continuar aprendendo com os rapazes e a equipe e ser o melhor que posso”, completou.

Agora, com o contrato de Fabinho renovado, o Liverpool vai seguir no plano de extensões, e já tem nomes para a lista. Alisson, Virgil van Dijk, Mohamed Salah e Andy Robertson são as próximas prioridades para o clube, que pretende manter uma base para o trabalho de Klopp para esta e para as próximas temporadas.

Por outro lado, Georginio Wijnaldum, que foi para o PSG, e alguns outros jogadores de menos expressão no time estão deixando o Liverpool. De chegadas, apenas o zagueiro ex-RB Leipzig Ibrahima Konate.