Fabinho no Real Madrid: a passagem esquecida do brasileiro pelo Santiago Bernabéu

Antes de se destacar por Monaco e Liverpool, o jogador passou a temporada de 2012/13 no time B do gigante espanhol

Em 2012/13, o Real Madrid Castilla, time B do clube merengue, tinha uma equipe de respeito. No ataque, Álvaro Morata e Jesé Rodríguez faziam barulho, com Denis Cheryshev na esquerda e Lucas Vazquez na direita. No meio de campo, Omar Mascarell, Borja Garcia e Casemiro, recém-contratado junto ao São Paulo. Nacho e Diego Llorente se destacavam na defesa.

Era um time especial, tanto que a maioria dos nomes citados já teve destaque à nível de clube e seleção ao longo de suas carreiras. E nesta terça-feira (6), um jogador que fazia parte deste grupo retorna ao Estádio Alfredo di Stéfano para mostrar o quão longe ele chegou.

Fabinho tinha apenas 18 anos quando chegou ao Real Madrid para jogar pelo Castilla, que mandava seus jogos justamente no palco que receberá o duelo dos merengues contra o Liverpool às 16h (de Brasília) nesta terça-feira. Alto e magro, o lateral-direito sequer havia feito sua estreia profissional pelo Fluminense, time em que atuou nas categorias de base.

A ideia inicial do Real Madrid era emprestá-lo para o Rio Ave, que também tinha nomes que ganharam grande reconhecimento, como Nuno Espírito Santo (atual treinador do Wolves), Jan Oblak e Ederson, dois dos melhores goleiros da atualidade. No entanto, Fabinho ficou no Castilla por influência de Jorge Mendes, empresário de figuras como Cristiano Ronaldo e José Mourinho.

"Ele era muito tímido, mas você podia ver imediatamente que ele tinha potencial como jogador", disse à Goal Alberto Toril, treinador do Castilla na época. "Quando ele chegou, ele ocupava uma posição estranha para o tipo de jogador que era. Ele tem 1,90m mas era lateral-direito, o que não é comum, né?".

"Ele jogou em algumas oportunidades como zagueiro mas nunca como meio-campista. Na época, ele não era visto como um jogador de meio de campo, embora nós nunca soubemos qual seria a posição que ele se destacaria no futuro".

Fabinho fez 30 jogos pelo Castilla naquela temporada e ganhou a oportunidade de atuar no time principal com José Mourinho. Em sua estreia, atuou 14 minutos saindo do banco no fim do jogo contra o álaga, em maio de 2013. Ele deu uma assistência para Ángel di María naquela partida que terminou 6 a 2 para os merengues.

"Mourinho e sua comissão técnica tinham muito respeito por ele”, disse Toril. "Eles sempre perguntaram sobre a evolução dele e foram muito atentos ao seu desenvolvimento. Ele frequentemente estava envolvido nos treinamentos da equipe principal".

"Todos vimos que ele tinha ótimas condições para o futuro. Ele jogou muitos jogos e seu comportamento sempre foi de bom nível. Ele foi muito consistente, atencioso e generoso. Ele jogou muitos jogos bons", completou.

Mas enquanto outros atletas dessa equipe teriam chances no time principal - Casemiro, Nacho e Vazquez ainda estão no clube e devem começar como titulares contra o Liverpool - a carreira de Fabinho seria feita em outro lugar. Em 2013, foi para o Monaco e seu desenvolvimento acelerou, embora ele fosse novamente visto mais como um lateral. Só mais tarde, por volta dos 20 anos, ele emergiu como meio-campista defensivo. Desde então, ele se tornou um dos melhores do ramo.

Fabinho, é claro, chegou ao Liverpool logo após a derrota dos Reds para o Real Madrid na final da Liga dos Campeões de 2018, em Kiev, saindo do Monaco por 215 milhões de reais na época em 48 horas após a derrota dos Reds em Kiev na final de 2018. Desde então, ele se tornou campeão europeu, mundial e da Premier League ao lado de Jurgen Klopp, estabelecendo-se como um dos melhores meio-campistas do mundo.

Agora, ele está de volta para rever alguns velhos amigos e mostrar ao Real Madrid tudo o que ele aprendeu. Nada mal para um lateral-direito magrinho e alto, hein?