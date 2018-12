Fabinho não esconde ansiedade para o seu primeiro Liverpool x Manchester United

Em sua primeira temporada com a camisa do Liverpool, o brasileiro Fabinho deverá disputar o seu primeiro clássico contra o Manchester United neste domingo (15), e o meio-campista revelou em entrevista ao site dos Reds que tinha em mente exatamente jogos como este na hora de assinar com a equipe de Anfield Road.

“Eu quero muito entrar em campo. Quando você assina com o Liverpool, tem jogos como este em mente. Com a paixão dos torcedores, o apoio deles, entraremos no gramado para dar o nosso melhor”, afirmou Fabinho.

“Eu não sou um especialista na história desta rivalidade, mas acredito que seja a maior rivalidade do futebol inglês”.

