Fabinho: "Início no Liverpool não foi fácil, mas ainda há muito por vir"

O brasileiro foi contratado na metade de 2018, mas só fez sua estreia pela Premier League em outubro

Fabinho admitiu que seu início de carreira no Liverpool “não foi fácil”, mas está contente em ter se tornado um jogador versátil e acredita que ainda há coisas boas por vir.

“O começo da temporada não foi fácil, mas eu sabia que tinha que ser paciente, trabalhar duro e treinar para ter minha oportunidade”, disse o lateral-direito em entrevista ao site oficial do clube.

Jurgen Klopp pediu a contratação do brasileiro no começo da janela de transferências da metade de 2018, deixando o Monaco. Ele foi considerado uma boa contratação, mas só fez sua estreia na Premier League em outubro.

“Obviamente o time que tínhamos estava indo muito bem com bons jogadores, mas eu sabia que meu momento chegaria e que deveria estar preparado para isso”, disse.

“Acho que melhorei, minha confiança aumentou e minhas performances tem sido melhores. Tenho jogado bem e espero me manter assim. Acredito que ainda há coisas nas quais posso melhorar. Mas sinto que no momento estou me adaptando à velocidade, intensidade e à velocidade física da Premier League”.

A maioria das aparições de Fabinho em campo tem sido para cobrir o meio-campo. Ele não pareceu estar deslocado e se mostra feliz em suprir qualquer espaço que seja necessário.

“Não há dúvidas sobre isso, acho que a minha versatilidade me ajuda. Não joguei muito como meio-campista, mas nestes jogos eu senti que fui bem”, declarou o brasileiro.

Os líderes da Premier League voltam a entrar em campo nesta segunda-feira (4), visitando o West Ham.