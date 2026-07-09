O brasileiro Fabinho, meio-campista da Seleção Brasileira, abriu as portas para a possibilidade de retornar ao Real Madrid, após dar a entender que gostaria de vestir a camisa do clube madrilenho novamente, assim que encerrar sua passagem pelo Al-Ittihad, da Arábia Saudita.

Fabinho havia se despedido da Copa do Mundo de 2026 com a seleção brasileira, antes de falar sobre seu futuro, já que seu contrato com o Al-Ittihad chegou ao fim e não foi renovado, tornando-o jogador sem vínculo durante a atual janela de transferências de verão.

Embora o Al-Ittihad não tenha anunciado oficialmente a saída de Fabinho, todas as reportagens da imprensa saudita indicam que a passagem do astro brasileiro pelo clube chegou ao fim.

Fabinho disse, em declarações ao programa “El Chiringuito”, reproduzidas pelo jornal “Mundo Deportivo”: “Real Madrid? Quem não gostaria de jogar pelo Real Madrid? É o maior clube do mundo. Agora tenho tempo para pensar e conversar com meu agente sobre o meu futuro”.

Esta não é a primeira vez que o nome de Fabinho é associado ao clube espanhol, já que o jogador de 32 anos já vestiu a camisa do Real Madrid no início de sua carreira, após se juntar ao time do “Castilla” por empréstimo do Rio Ave, de Portugal, e disputou uma partida com o time principal antes de deixar o clube.

Em seguida, ele se transferiu para o Mônaco, da França, onde teve um desempenho notável, antes de viver sua fase de maior sucesso no Liverpool, da Inglaterra, com o qual conquistou vários títulos, entre os quais se destacam a Liga dos Campeões e a Premier League.

No verão de 2023, Fabinho se juntou à Liga Saudita.

Embora o nome de Fabinho não esteja atualmente no topo da lista de alvos do Real Madrid no mercado de transferências, sua contratação a título gratuito pode torná-lo uma opção viável, especialmente devido à sua vasta experiência e capacidade de atuar como volante, sem que o clube tenha que arcar com qualquer custo financeiro para adquirir seu contrato.