Fabinho, campeão pelo Liverpool... e assaltado - tudo ao mesmo tempo

O volante teve a casa invadida e itens pessoais roubados durante a comemoração do título dos Reds

Enquanto estava em Anfield comemorando com sua família e seus companheiros o primeiro título de Premier League conquistado pelo , o volante Fabinho teve sua casa, que fica em uma região nobre da , assaltada.

Quer ver jogos ao vivo ou quando quiser? Clique aqui e teste o DAZN com um mês grátis!

O jogador esteve fora durante todo o dia para a partida contra o , que terminou com a vitória dos Reds por 5 a 3 e, posteriormente, a festa para comemorar o título inédito conquistado pelo Liverpool na temporada. Fabinho esteve em campo durante toda a vitória sobre o Chelsea e seguiu fora até de madrugada, para celebrar a conquista, que veio no último dia 25 de junho, depois de 30 anos sem que os Reds fossem campeões ingleses.

Mais times

Apesar de não poder ter público por conta das medidas sanitária para a prevenção do coronavírus Covid-19, as famílias dos atletas foram autorizadas a participar da festa e, então, a casa do volante ficou vazia.

A polícia não sabe ao certo a hora que a casa de Fabinho foi invadida, mas trabalha com o período entre 15h da quarta-feira (22) e 4h da quinta (23), nos horários locais. Como a casa estava vazia, ninguém se feriu, mas foram levadas joias e um carro do jogador, uma Audi RS6, que foi recuperada pouco depois que o roubo foi denunciado.

A polícia local informou que foi chamada nas primeiras horas da quinta-feira, quando Fabinho e sua família chegaram em casa e descobriram o que havia acontecido. As autoridades estão atrás de informações que possam ajudar a solucionar o caso, focando em câmeras de segurança e imagens do carro.

Mais artigos abaixo

Fabinho foi mais um dos jogadores do Liverpool vítimas de um crime como este, o último havia sido Sadio Mané, que teve a casa assaltada durante uma partida com o Bayern de Munique na última temporada. Além deles Dejan Lovren, Roberto Firmino, Pepe Reina, Daniel Agger e Jerzy Dudek também passaram por situações como estas nos últimos anos.

O próximo - e último - compromisso do Liverpool é contra o , fora de casa, no domingo (26), para finalizar a campanha vencedora do time de Jürgen Klopp.